نمایشگاه خوشنویسی "کلک خیال" در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر یکشنبه نمایشگاه خوشنویسی با عنوان "کلک خیال" همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در سنندج گشایش یافت.

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این نمایشگاه در بردارنده آثار هنرمند جوان سنندجی کامران مکاری است که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی در سنندج به معرض نمایش عمومی قرار گرفته است

در این نمایشگاه تعداد 40 اثر از جدید ترین آثار مُکاری با موضوع آیات قرآنی و اشعار شعرای بزرگ کشور به معرض نمایش گذاشته شده است .

مکاری تاکنون 4 نمایشگاه انفرادی برپا کرده و در بیش از 15 نمایشگاه گروهی در سنندج، تهران، یزد و قم از سال 82 تا کنون به صورت گسترده حضور داشته است .

از موفقیت های به دست آمده توسط این هنرمند می توان به جوان نمونه استان در سال 85، برگزیده شدن تابلوی خوشنویسی قرآنی وی جهت هدیه به رئیس جمهور وقت در سال 84 و برگزیده خادم قرآنی در سال های 83 تا 85 اشاره نمود.