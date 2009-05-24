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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

پورحیدری در گفتگو با مهر:

لژیونرهای اماراتی دوشنبه در اردوی تیم ملی/ شجاعی پس از دیدار با رئال می آید

لژیونرهای اماراتی دوشنبه در اردوی تیم ملی/ شجاعی پس از دیدار با رئال می آید

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان از حضور لژیونرهایی اماراتی در تمرینات تیم ملی از روز دوشنبه هفته جاری خبر داد.

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور لژیونرها در تمرینات تیم ملی گفت: لیگ امارات یکشنبه شب به پایان می رسد و لژیونرهای ایرانی دعوت شده از این لیگ به تیم ملی، از روز دوشنبه در تمرینات شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: بازیکنان ملی پوش پرسپولیس هم قرار است پس از بازی حساس روز چهارشنبه این تیم برابر بنیادکار ازبکستان، به جمع ملی پوشان ملحق شوند.

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران همچنین خاطر نشان کرد: وحید هاشمیان و مهدوی کیا هم قرار است در چین به اردوی تیم ملی بپیوندند اما مسعود شجاعی پس از دیدار هفته آینده تیم اوساسونا برابر رئال مادرید، در آخرین روزهای اردوی چین در جمع بازیکنان ملی پوش حضور می یابد تا در سفر به کره شمالی، تیم ملی را همراهی کند.

پورحیدری ضمن مساعد خواندن وضعیت ملی پوشان در پایان گفت: قطعا بازیکنان تمام تلاش خود را به کار می بندند تا در دیدار مهم برابر کره شمالی به پیروزی دست یابند و راه صعود تیم ملی به جام جهانی را هموارتر کنند.

کد مطلب 884833

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