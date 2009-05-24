وحشت آمریکا از پیروزی حزب الله و تلاش برای مداخله در انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه آمریکایی در ادامه سخنان مداخله جویانه جو بایدن را هشداری به جنبش حزب الله دانست که در تلاش برای برکناری جناح طرفدار دولت های غربی در لبنان است.

این روزنامه همچنین نوشت: حزب الله ضمن انتقاد از دولت آمریکا دیدار بایدن از بیروت را تلاش واشنگتن برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن دانست و در پی آن لبنانی ها با تجمع خود از روند انتخابات حمایت کردند.

واشنگتن پست در گزارش خود می افزاید: گفته جو بایدن حاکی از نگرانی آمریکا در مورد انتخابات در پیش روی لبنان است و نشان می دهد که واشنگتن از تغییر مسیر قدرت و پیروزی حزب الله در انتخابات وحشت دارد.

همچنین مقامات آمریکایی اعلام کردند: آنها در مورد کمک خود به لبنان تجدید نظر خواهند کرد و این اقدام بستگی به دولت بعدی لبنان دارد و از جمله این کمک ها می توان به کمک های نظامی اشاره کرد.