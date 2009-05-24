بودجه حوزه فرهنگی در خراسان رضوی بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: بقیه هزینه ها از حمایت استانداری خراسان رضوی و مصوبه های دولت تامین می گردد.

وی خاطرنشان کرد: در مقایسه آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خراسان رضوی در سایر ادارات استانها با 5931 فعالیت بیشترین حجم فعالیت کشور را انجام داده که از نظر تحرک و پویایی در بین استان های کشور اول شناخته شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: در بخش نشر شاخص استان نشان می دهد که از متوسط کشوری بالاتر است و امروز 160 واحد چاپ در خراسان رضوی مشغول کار هستند و تنها تهران در این زمینه رقیب ما هستند.

جعفری گفت: در بخش مطبوعات با 50/15 درصد رشد مطبوعات نسبت به متوسط کشوری بالاتر هستیم و در بخش تئاتر با شاخص رشد 58/19 درصد نیز از متوسط کشوری در رده بالاتر قرار داریم.

وی با بیان اینکه در بخش مسجد محوری و قرآن مداری نیز اتفاقات قابل توجهی افتاده است گفت: در حال حاضر بر 200 موسسه کانون فرهنگی نظارت داشته و سعی داریم این رقم به 400 ارتقا یابد.

جعفری با بیان اینکه همه حوزه ها باید به نوعی رو به جلو حرکت کنند و هم بخشها به طور همزمان باید با هم حرکت کنند، گفت: در خراسان رضوی به لحاظ زیرساختهای فرهنگی برای 20 سال گذشته هیچ مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: شاخص ترین فعالیت فراملی که در چند سال گذشته اجرا می شود جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا، جشنواره فیلم فجر همایش آواها و نماها، نمایشگاه کتاب، جشنواره مطبوعات و خبرنگاری استانی در حوزه های هنری، جشنواره تئاتر، جشنواره فیلم و عکس، فرهنگی شعر رضوی، برگزاری هفته کتاب، چهارمین جشنواره شعر فجر، مسابقات فرهنگی و کتابخوانی به مناسبت رحلت امام، مسابقات فرهنگی با عنوان الگوی مصرف شهرستانی ... است.

جعفری در حاشیه افزود: بودجه ای که برای کارهای فرهنگی دولت در اختیار ما می گذارد 200 تا 250 میلیون تومان است که این مبلغ فقط اجرای یک جشنواره فیلم فجر و یا نمایشگاه کتاب را تامین می کند و بقیه هزینه ها از حمایت استانداری خراسان رضوی و مصوبه های دولت تامین می گردد.

وی با اشاره به اینکه بودجه حوزه فرهنگ بودجه ضعیفی است، افزود: در بررسی هایی که انجام شد اعتبارات هزینه ای ما هیچ وقت بیشتر از بودجه استان نبوده است.

وی همچنین از تاسیس دبیرخانه فیلم فجر در سال 87 همزمان با اختتامیه دوره پنجم فیلم فجر خبر داد.