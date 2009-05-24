نمایش دو فیلم کوتاه در سینما آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم سینما فردا به روابط عمومی سینما آزادی گفت: فیلمهای "تیتر" به کارگردانی بهنوش صادقی و "صبح بخیر مونا لیزا" به کارگردانی شیرین برقنورد روز دوشنبه چهارم خردادماه ساعت 16 در سالن شهر قصه برای علاقمندان به نمایش درمیآید.
فیلم 13 دقیقهای "تیتر" درباره زنی نویسنده و تنها است که شوهرش به طرز مشکوکی مرده است. "صبح بخیر مونا لیزا" هم در 10 دقیقه داستان شاعری پریشانحال را روایت میکند که در حال خودکشی گذشته خود را به خاطر میآورد.
پس از نمیاش این دو فیلم کوتاه در سینما آزادی جلسه نقد و بررسی آنها با حضور کارگردانان، مسعود سفلایی کارشناس و عزیزالله حاجیمشهدی منتقد در کافه سینما برگزار میشود.
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