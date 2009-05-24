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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

فردا برگزار می شود؛

مناظره نمایندگان 4 کاندیدا درانجمن روزنامه نگاران مسلمان

مناظره نمایندگان 4 کاندیدا درانجمن روزنامه نگاران مسلمان

انجمن روزنامه نگاران مسلمان با حضور نمایندگان 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم مناظره ای را از ساعت 10 صبح روز دوشنبه در محل این انجمن برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن روزنامه نگاران مسلمان به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با مواضع و برنامه های انتخاباتی 4 کاندیدای ریاست جمهوری نشستی را با حضور نمایندگان این کاندیداها از جمله  روح الامینی، دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی به نمایندگی از محسن رضایی، حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی، به نمایندگی از مهدی کروبی و  زاکر اصفهانی مشاور ریاست جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به نمایندگی از دکتر محمود احمدی نژاد وهمچنین محمد جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی از میر حسین موسوی برگزار می کند.

این نشست فردا ساعت 10 صبح در محل انجمن روزنامه نگاران مسلمان و باحضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 884842

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