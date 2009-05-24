شاخصهای ناامنی در کرمان 50 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری کهنوج اظهار داشت: با فعالیتهای انجام شده در حوزه های امنیت و قضایی در استان کرمان طی 10 سال اخیر شاخص های ناامنی در این منطقه بیش از نصف کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: رفع محرومیت از حوزه های قضایی جنوب کرمان جزء اولویت های دستگاه قضایی طی سالهای اخیر در استان می باشد.

تویسرکانی تاسیس حوزه های قضایی در شهرستانهای جنوبی استان کرمان را از سیاستهای اصلی دادگستری کرمان دانست و گفت: تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری این مراکز در راستای توسعه عدالت و امنیت در این مناطق گام بعدی دادگستری استان است.

وی اضافه کرد: امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگرند و با افزایش امنیت این مناطق محرم توسعه خواهند یافت.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع محرومیت نیازمند شناخت همه جانبه نسبت به منابع و استفاده صحیح از آن در تمامی ابعاد هستیم.

وی افزود: نگاه تک بعدی در مسیر توسعه آفت پیشرفت است و همه حوزه های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، آموزشی و قضایی همراه و همدوش هم باید حرکت کنند.