دخترک 12 ساله طراح کارتون وحشت و قتل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس،‌ این دختر 12 ساله که پلیس نامش را فاش نکرده، سازنده فیلم کارتونی وحشت با مضموم قتل دختر‌های 11ساله است که چند روز پیش به دانش‌آموزان یک مدرسه در واشنگتن ارسال شده و رعب و وحشت زیادی را به وجود آورده است.

پلیس در خصوص این رفتار ناهنجار معتقد است که این دانش‌آموز دچار نوعی روان‌ پریشی و توهم است که نسبت به همجنسهایش احساس خشمی نهفته دارد و بی‌شک خطری بزرگ برای همکلاسی‌هایش است.

این دختر 12ساله در این فیلم کارتونی راه‌های کشتن و قطعه قطعه کردن دخترهای 11 ساله را به تصویر کشیده و از طریق شبکه مجازی در سایت یوتیوب به نمایش گذاشته است.

مادر دخترک در بررسیهای پلیس گفته که رفتار فرزندش همواره خشونت آمیز بوده و از کودکی تا کنون از نوعی ناهنجاری شخصیتی رنج می‌برد.