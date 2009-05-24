به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس، اعضای خانواده استورم 27سال پیش به طرز وحشتناکی به قتل رسیده بودند و پلیس در آن زمان در بررسیهایش مردی بیخانمان را قاتل این پرونده شناخته بود که در بررسیهای جدید بیگناه شناخته شده است.
پلیس پس از 27سال با انجام آزمایشهای دیانای دریافت که نه تنها بنسون، مرد بیخانمانی که سالها پیش قاتل شناخته شده، بیگناه است، بلکه پلیسی که مرد بیخانمان را مجرم نامیده بود، قاتل اصلی این پرونده دلخراش بوده است.
پلیس هنوز هیچ اطلاعی از انگیزه قتل اعضای این خانواده توسط کلانتر قاتل بدست نیاورده است.
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