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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

قاسمی در گفتگو با مهر:

سرمربی ابومسلم ایرانی است / مذاکره‌ای با استیلی نداشته ایم

سرمربی ابومسلم ایرانی است / مذاکره‌ای با استیلی نداشته ایم

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد از انتخاب قطعی سرمربی ایرانی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه در فصل آینده خبر داد.

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت: سرمربی آینده تیم فوتبال ابومسلم مشهد طی دو روز آینده مشخص خواهد شد که البته این مربی قطعا ایرانی است.

وی در ادامه در مورد انتخاب حمید استیلی مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به این سمت خاطرنشان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد زیرا ما هیچ مذاکره ای با این مربی نداشته ایم.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد در پاسخ به این سوال که آیا در تصمیم‌گیری های مهم باشگاه با آقای بنی اسد هماهنگ هستید، اظهار داشت: با آقای بنی اسد برای اجرای برنامه‌های مد نظر باشگاه کاملا هماهنگ هستیم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کد مطلب 884851

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