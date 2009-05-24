به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد گازرانی در این نمایشگاه حاصل سالها مشاهدات خود را از کردستان، زیباییهای طبیعت و جلوههای اقلیمی، فرهنگ قومی و آداب و رسوم اجتماعی و معماری کهن و اصالتهای این دیار از دریچه هنر عکاسی به علاقمندان عرضه کرده است.
عکاس جوان سنندجی با فعالیت پیگیر در سالهای اخیر گالری عکس سنه دژ را برپا کرده و چند نمایشگاه انفرادی از عکسهای قدیم سنندج و طبیعت، معماری، اجتماع و ... کردستان را در کارنامه هنری خود دارد. وی هماکنون به صورت گسترده حاصل تحقیقات خود را در زمینه پیشینه تاریخی و فرهنگی سنندج و کردستان جمعآوری کرده و قرار است آن را در مجموعهای نفیس منتشر کند.
نمایشگاه مناظر کردستان از ساعت 16 امروز یکشنبه سوم خردادماه در مجموعه فرهنگی هنری صبا با حضور عموم علاقمندان گشایش مییابد و یک هفته میزبان و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
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