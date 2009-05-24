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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

صبا میزبان عکس‌های مناظر طبیعی کردستان شد

نمایشگاه عکس‌های اسعد گازرانی از طبیعت، معماری، فرهنگ و آداب و رسوم خطه کردستان از امروز یکشنبه سوم خردادماه در نگارخانه لرزاده مجموعه صبا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد گازرانی در این نمایشگاه حاصل سال‌ها مشاهدات خود را از کردستان، زیبایی‌های طبیعت و جلوه‌های اقلیمی، فرهنگ قومی و آداب و رسوم اجتماعی و معماری کهن و اصالت‌های این دیار از دریچه هنر عکاسی به علاقمندان عرضه کرده است.

عکاس جوان سنندجی با فعالیت پیگیر در سال‌های اخیر گالری عکس سنه دژ را برپا کرده و چند نمایشگاه انفرادی از عکس‌های قدیم سنندج و طبیعت، معماری، اجتماع و ... کردستان را در کارنامه هنری خود دارد. وی هم‌اکنون به صورت گسترده حاصل تحقیقات خود را در زمینه پیشینه تاریخی و فرهنگی سنندج و کردستان جمع‌آوری کرده و قرار است آن را در مجموعه‌ای نفیس منتشر کند.

نمایشگاه مناظر کردستان از ساعت 16 امروز یکشنبه سوم خردادماه در مجموعه فرهنگی هنری صبا با حضور عموم علاقمندان گشایش می‌یابد و یک هفته میزبان و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد ‌بود.

کد مطلب 884855

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