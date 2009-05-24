تاکید امام جمعه تبریز براشاعه روحیه شهادت طلبی درجامعه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌آیت الله محسن مجتهد شبستری روز یکشنبه در جمع یگان های نیروهای مسلح مستقر در آذربایجان شرقی، ‌اظهار داشت: تداوم روحیه ایثار و شهادت طلبی و اطاعت از ولی فقیه زمان، رمز سعادت دنیوی و اخروی است.

وی از روز فتح خرمشهر به عنوان روز فتح الفتوح یاد کرد و گفت:سوم خرداد یادآور رشادت ها و سلحشوری های رزمندگان ایران در سال 61 است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با یادآوری لزوم دفاع برای هر موجود زنده، ‌تصریح کرد:اگر ‌دفاع افراد جامعه از سرزمین و مکتب خویش باشد نام چنین دفاعی، دفاع مقدس است.

آیت الله مجتهد شبستری اوج دفاع مقدس ایران را رشادت رزمندگان اسلام درعملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر دانست و اظهار داشت:تعبیر امام خمینی(ره) مبنی بر دخیل بودن خدا در آزادسازی این شهر بیانگر آن است که فتح خرمشهر یک امرعادی نبوده و می توان این پیروزی را قریب به اعجاز قلمداد کرد.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: سالروز فتح خرمشهر به عنوان یک روز بزرگ درتارک تاریخ انقلاب اسلامی ایران و حتی جهان اسلام خواهد درخشید.

وی در اهمیت فتح خرمشهر تصریح کرد: با موفقیت رزمندگان درعملیات آزادسازی خرمشهر، دشمن بعثی احساس ضعف و زبونی کرده و حالت تهاجمی ابرقدرت های حامی صدام به حالت تدافعی تبدیل شد.

آیت الله مجتهد شبستری گفت: ابرقدرت های جهان در آن مقطع از زمان تصور می کردند صدام حسین می تواند ژاندارام منطقه شود که با آزادسازی خرمشهر این تصور نقش بر آب شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را آزمون بزرگ الهی دانست و لزوم مشارکت حداکثری آحاد مختلف مردم در این آزمون را مورد تاکید قرار داد.