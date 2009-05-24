تصویری از سحابی کارینا و ستاره های عظیم آن

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از روشنترین قسمتهای کهکشان راه شیری، سحابی با عجیبترین اجرام کیهانی قرار گرفته است. در تصویر روز نجوم 24 می 2009 سحابی NGC 3372 که به سحابی بزرگ کارینا نیز شهرت دارد به همراه تعداد زیادی از ستارگان و سحابی های کوچک و متغییر دیده می شود.

ستاره اتا کارینا، پر انرژی ترین ستاره این سحابی در دهه 1830 یکی از درخشانترین ستاره های آسمان به شمار می رفت که به تدریج از درخشش آن کاسته شده و ستاره به شکلی غم انگیز کم رنگ شد.

سحابی مرکزی در این تصویر سحابی Keyhole نام دارد که جایگاه تعداد زیادی از ستاره های عظیم و مشهور است و در عین حال یکی از سحابی هایی است که به صورت دائم در حال تغییر است.

وسعت سحابی کارینا 300 سال نوری بوده و در فاصله 7 هزار و 500 سال نوری از زمین در صورت فلکی کارینا واقع شده است. تصویر فوق ترکیبی از 48 تصویر با کیفیت بالا است که دو سال گذشته توسط تلسکوپ هابل به ثبت رسیده است.