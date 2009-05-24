پیام سوم خرداد اتحاد بین نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ظهر یکشنبه درجمع نیروهای مسلح آذربایجان شرقی افزود: در جریان عملیات غرور آفرین بیت المقدس، یگان های ارتش در کنار رزمندگان سپاه و بسیج حماسه ای به یادماندنی خلق کرده و با فتح خرمشهر، برگ زرین دیگری بر افتخارات کشورمان افزودند.

وی گفت: در آزاد سازی خرمشهر قهرمان، ارتش در کنار پاسداران و بسیجیان حاضر شده و با اتحاد و همدلی توانستند این شهر را از چنگال دشمنان و بیگانگان رها کنند.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه حماسه مقاومت مظلومانه خرمشهر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است،‌اظهار داشت: بنی صدر و اطرافیان خیانت کار او خرمشهر را در بحبوحه جنگ،‌ از دستیابی به سلاح های جنگی محروم کردند ولی با برکنار شدن او و در اوج مظلومیت،‌ مردان برومند ارتش،‌سپاه،‌بسیج و نیروهای انتظامی به همراه اقشار مختلف مردم کشورمان اهداف از پیش تعیین شده برای آزاد سازی خرمشهر را با موفقیت عملیاتی کردند.

سردار پورجمشیدیان با اشاره به وسعت یکصد کیلومتری محل عملیات بیت المقدس اضافه کرد: رزمندگان با قبول سختی های مربوط به انجام عملیات و تلاش بی وقفه و شبانه روزی اجازه نداند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دست نااهلان بیفتد.

فرمانده سپاه عاشورا امنیت کنونی در ایران را مرهون مجاهدت های رزمندگان اسلام در سوم خرداد سال 61 و عملیات های مشابه دانست و تصریح کرد:مطمئناً با پایبندی به خون پاک شهیدان و تداوم راه سبز لاله های به خون خفته، امنیت پایدار در کشور استمرار خواهد یافت.

وی حضور پرنشاط در انتخابات ریاست جمهوری را ضروری خواند و گفت: مردم با شرکت گسترده در انتخابات و گزینش کاندیدای اصلح که مورد رضایت امام عصر(عج) و مقام معظم رهبری است به رسالت خطیر خود در این برهه از زمان عمل خواهند کرد.