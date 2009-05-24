12 هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان در مراسم ارتحال امام (ره) شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر امروز در ستاد گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 12 هزار نفر از مردم ولایت مدار سیستان و بلوچستان برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام خمینی ( ره ) در سالگرد ارتحال اعلام آمادگی کرده که امکانات لازم برای سفر فراهم شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حضرت امام خمینی ( ره ) معمار کبیر انقلاب اسلامی بعنوان احیاگر ارزشهای دینی و نماد استقلال و آزادی، جهان بشریت را در عصر کنونی متحول کرد .

آزاد افزود: امروزه یاد و گرامیداشت ارتحال امام راحل در حقیقت پاسداشت ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی تأکید کرد: امام راحل (ره) امروزه در قلوب همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان جای داشته و قیام و حرکت آن بزرگوار الگوی مبارزه با استکبار جهانی و زورمداران دوران معاصر شده است .