1/2 میلیون نفر در استان کرمانشاه واجد شرایط رأی دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون سن رأی دهندگان 18 سال تمام است و متولدین 22 خرداد 1370 و قبل از آن می توانند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی رأی خود را به صندق بیاندازند.

رئیس ستاد انتخابات استان تعداد صندوقهای اخذ رأی در استان را هزار و 478 صندوق اعلام و تصریح کرد: از این تعداد 885 صندوق ثابت و593 صندوق سیار است.

وی در خصوص تعداد صندوقهای اخذ رای جهت انتخابات شورای شهر کرمانشاه نیز گفت: جهت اخذ رأی شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز تعداد 403 صندوق فراهم شده است که از این تعداد 391 صندوق ثابت و 12 صندوق سیار است.

دمیاد در خصوص برگزاری همزمان انتخابات میاندوره ایی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان سنقر در روز 22 خردادماه ،گفت: از تعداد 27 نفر داوطلب ثبت نام شده تا کنون صلاحیت 14 نفر توسط هیئت نظارت تأیید و سه نفر نیز رد شده است که بررسی صلاحیت داوطلبان در حال حاضر توسط شورای نگهبان در دست بررسی است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نتیجه قطعی و نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در مرحله دوم در روز 11خرداد ماه اعلام خواهد شد.