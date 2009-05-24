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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

1/2 میلیون نفر در استان کرمانشاه واجد شرایط رأی دادن هستند

1/2 میلیون نفر در استان کرمانشاه واجد شرایط رأی دادن هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: یک میلیون و 231 هزار و 672 نفر در استان واجد شرایط رأی دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون سن رأی دهندگان 18 سال تمام است و متولدین 22 خرداد 1370 و قبل از آن می توانند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی رأی خود را به صندق بیاندازند.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تعداد صندوقهای اخذ رأی در استان را هزار و 478 صندوق اعلام و تصریح کرد: از این تعداد 885 صندوق ثابت و593 صندوق سیار است.

 

وی در خصوص تعداد صندوقهای اخذ رای جهت انتخابات شورای شهر کرمانشاه نیز گفت: جهت اخذ رأی شورای  اسلامی شهر کرمانشاه نیز تعداد 403 صندوق فراهم شده است که از این تعداد 391 صندوق ثابت و 12 صندوق سیار است. 

 

دمیاد در خصوص برگزاری همزمان انتخابات میاندوره ایی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان سنقر در روز 22 خردادماه ،گفت: از تعداد 27 نفر داوطلب ثبت نام شده تا کنون صلاحیت 14 نفر توسط هیئت نظارت تأیید و سه نفر نیز رد شده است که بررسی صلاحیت داوطلبان در حال حاضر توسط شورای نگهبان در دست بررسی است.

 

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نتیجه قطعی و نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در مرحله دوم در روز 11خرداد ماه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 884867

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