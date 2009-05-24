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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

30 هزار عامل اجرایی انتخابات آذربایجان غربی ساماندهی شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی گفت: 30 هزار عامل اجرایی برای جمع آوری آرای مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان آذربایجان غربی ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، فخر علی نیکبخت عصر یکشنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شهرستانهای جنوب استان در میاندوآب افزود: این عاملین آموزشهای لازم را برای برگزاری انتخابات سالم فراگرفته اند.

وی ادامه داد: یکهزار و 823 صندوق رای هم برای جمع آوری آرای مردم در استان در نظر گرفته شده است.

نیکبخت در ادامه با بیان اینکه تمامی زیر ساختهای لازم برای برگزاری انتخابات رایانه ای در استان فراهم شده است، بیان داشت: کابران رایانه آموزش های لازم را فرا گرفته اند و انتخابات دهم ریاست جمهوری را در فضای سالم، پرنشاط و با مشارکت حداکثری مردم برگزار می کنیم.

حجت الاسلام حسین خانی عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان نیز در این همایش با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص برپایی انتخابات سالم و پرشور بر لزوم صیانت از آرای مردم و رعایت قوانین انتخاباتی تاکید کرد. 

کد مطلب 884871

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