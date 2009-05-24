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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

پرویز پرستویی؛

سینمای شهرستانها نیاز به توجه جدی مسئولان دارد

سینمای شهرستانها نیاز به توجه جدی مسئولان دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: بازیگر سینمای دفاع مقدس با اشاره به استعدادهای منحصر بفرد سینمایی در شهرستانها گفت: سینمای شهرستانها برای پیشرفت و توسعه نیاز به حمایت جدی مسئولان فرهنگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پرستویی عصر یکشنبه در دومین جشنواره سینمایی کرمان در تالار فواد کرمان گفت: با توجه به آثار ساخته شده در شهرستانها، فرهنگ سینمایی در شهرستانها دارای سطح بسیار بالایی است.

وی تصریح کرد: با توجه به کیفیت فیلمهای ساخته شده در شهرستانهای مختلف بخصوص فیلمهای حاضر در جشنواره سینمایی کرمان باید اعتراف کرد فرهنگ سینمایی در شهرستانها بالاتر از مرکز کشور است.

وی از مسئولان فرهنگی کشور خواست با تجهیز شهرستانها امکانات لازم برای ساخت فیلم در شهرستانها را فراهم نمایند و حمایت از هنرمندان شهرستانها را افزایش دهند.

وی با اشاره به آثار ارائه شده در جشنواره فیلمهای سینمایی و ویدئویی کرمان گفت: در صورت توجه بیشتر به سینمای کرمان این استان براحتی می تواند در عرصه سینمایی کشور نقش منحصر بفردی داشته باشد و استعدادهای بی نظیری را به صنعت سینما معرفی کند.

وی افزود: با توجه به کیفیت فیلمهای ساخته شده در شهرستانها می توان به این عرصه به عنوان یک پشتوانه قوی برای سینمای کشور نگاه کرد.

کد مطلب 884873

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