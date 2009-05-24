سرانه‌ فضاهای ورزشی در یزد از مرز 80 سانتیمتر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد کمالی ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: اگر فضاهای ورزشی روستاهای استان نیز مورد محاسبه قرار گیرد، سرانه ورزشی یزد به بیش از یک متر مربع می رسد اما بر اساس استانداردهای محاسبه سرانه، زمینهای چمن و سالنهای ورزشی سرپوشیده در این محاسبات دخیل نخواهند بود.

وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی به دنبال سفرهای هیئت دولت به استان یزد اظهار داشت: در سفر اول رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد احداث 109 مجموعه ورزشی در دستور کار تربیت بدنی این استان قرار گرفت.

کمالی یادآور شد: از این تعداد 40 سالن ورزشی در دست ساخت است که تاکنون 19 باب به بهره‌ برداری رسیده و 12 باب دیگر آن تا پایان مردادماه و هفت باب دیگر در شهریورماه سال ‌جاری در شهرستانهای صدوق، خاتم، ابرکوه، مهریز و طبس افتتاح خواهد شد.

وی همچنین افزود: 10 استخر نیز به منظور احداث و بازسازی در دستور کار این اداره قرار دارد که تاکنون هفت باب آن به بهره ‌برداری رسیده و سه باب دیگر نیز تا پایان شهریورماه امسال به بهره ‌برداری خواهد رسید.

کمالی خاطرنشان کرد: همچنین راه‌ اندازی 10 زمین چمن نیز از مصوبات سفر هیئت دولت طی دو دوره به استان یزد است که از این تعداد دو مجموعه آن به بهره‌ برداری رسیده و پیش ‌بینی می‌ شود تا پایان شهریورماه جاری سایر تعهدات این سازمان نیز به بهره ‌برداری برسد.

وی با اشاره به مجموعه‌ های ورزشی روستایی نیز عنوان کرد: 29 مجموعه ورزشی روستایی در دستور کار قرار دارد که از این تعداد 15 مجموعه آن افتتاح و 14 مجموعه دیگر آن تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

کمالی در خصوص بازسازی اماکن باستانی برای استفاده از ورزش زورخانه‌ای نیز یادآور شد: بازسازی 20 باب از اماکن ورزش‌های باستانی در دست احداث است که تاکنون هفت مورد آن افتتاح شده و بقیه موارد نیز تا پایان تیرماه جاری افتتاح خواهد شد.

وی مجموع مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد در دور دوم را نیز 54 مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن ورزشی اعلام کرد و افزود: این مصوبات نیز با تخصیص اعتبار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کمالی مجموع اعتبارات هزینه شده در سفر دوم ریاست جمهوری به استان یزد در بخش احداث مجموعه‌های ورزشی، 180 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: این اعتبارات از تیرماه سال جاری به مدت دو سال جاری خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد هیئتهای مختلف ورزشی استان یزد طی سال گذشته وم سال جاری عنوان کرد: طی سال گذشته 190 دوره مسابقات انفرادی و تیمی شامل 600 بازی فوتبال، 75 هندبال، 42 بازی بسکتبال و ... در استان یزد انجام شده است.

کمالی تعداد میزبانی مسابقات کشوری در استان یزد را 39 دوره و تعداد ورزشکاران اعزامی به مسابقات کشورهای مختلف را 306 نفر اعلام کرد.