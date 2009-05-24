آزاد سازی خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ 8 سال دفاع مقدس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی روز یکشنبه در جمع نیروهای مسلح خرمشهر با اشاره به دلاوری رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: امروز ظلم ستیزی ملتهای آزادی جهان، ایستادگی و مقاومت آنان در برابر زورگویان جهان متاثر از ایستادگی و مقاومت رزمندگان ما در جبهه های نبرد حق علیه باطل است .

وی افزود: اگر امروز می بینیم در بسیاری از نقاط دنیا ملتها تا آخرین قطره خون در برابر زورگویی و زیاده خواهی زورگویان دنیا ایستادگی می کنند یقیناً از رزمندگان ما در خرمشهر درس گرفته اند.

محصولی با اشاره به جنگ 33 روزه لبنان گفت: در جنگ نابرابر 33 روزه لبنان رزمندگان حزب الله با تاثیر از منش و روش رزمندگان ایرانی که با دست خالی در برابر دشمنان بعثی مقاومت کرده اند ، جانانه ایستادگی کردند و پیروز شدند.

وی با بیان اینکه درهر کجای دنیا مستضعفان عالم از این الگوی پیروی کرده‌اند، پیروز شدند که نمونه دیگر آن جنگ 22 روزه غزه بود، تصریح کرد: در جنگ 22 روزه رزمندگان فلسطینی نه سلاح پیشرفته و نه امکانات خاصی داشته اند، اما با مقاومت و ایستادگی آن چنان صهیونیست را به نابودی کشیده اند که تمام قدرتهای استکباری جمع شدند تا اسرائیل را از منجلاب رسوایی نجات دهند.

وزیر کشور علت موفقیت دولت نهم در همه صحنه های ملی و بین المللی را نیز تاثیر پذیری از راه شهدا اعلام کرد و گفت : هم اکنون ایران اسلامی از چنان اقتدار، امنیت و عزت نفسی برخوردار است که در هیچ وقت تاریخ سابقه نداشته است.

محصولی افزود: امروز دشمنان ما در صحنه های بین المللی آنچنان احساس ضعف و انزوا می کنند که مجبور به ترک صحنه های مانند کنفرانس بین المللی ژنو می شوند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ازنامزدهای انتخابات و هواداران آنها خواست اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به جای تخریب، هتک حرمت و توهین به ارائه برنامه های خود به مردم بپردازند.

محصولی از مردم خواست تا بداخلاقیهای انتخابات را زیر نظر داشته باشند و نامزدها را با رفتارها و برنامه هایشان بسنجند

در پایان سخنان وزیر کشور نیروهای مسلح خرمشهر به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر از مقابل جایگاه و کلام الله مجید رژه رفتند.

همچنین وزیر کشور که به مناسب فرا رسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر به این شهر سفر کرده، صبح امروز یکشنبه با حضور در منطقه شلمچه با نثار تاج گل به مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و قرائت فاتحه یاد و خاطره این قهرمانان ملی را گرامی داشت.

وی مراسم کلنگ زنی و شروع به کار عملیات پاکسازی 8500 هکتار از اراضی و مناطق آلوده به مین شلمچه به عمق 6 متر و ضریب اطمینان 100 درصدی و با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال برگزار شد.

در این مراسم استاندار خوزستان، امام جمعه آبادان و خرمشهر و جمعی از مقامات استانی و محلی حضور داشتند.