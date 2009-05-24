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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۹

فغانی دیدار تیم های ملی ایران و اندونزی را قضاوت می کند

فغانی دیدار تیم های ملی ایران و اندونزی را قضاوت می کند

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و اندونزی را علیرضا فغانی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و اندونزی ساعت 18:30 روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که این دیدار را علیرضا فغانی داوربین المللی فوتبال کشورمان قضاوت خواهد کرد.

بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال فغانی را در امر قضاوت این دیدار رسول فروغی و علیرضا یزدانی به عنوان کمک داورهمراهی خواهند کرد. ضمن اینکه سعید بخشی زاده داورچهارم این دیدار خواهد بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای سه دیدار باقی مانده مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل کره شمالی، امارات و کره جنوبی آماده می کند، پس از انجام این دیدار تدارکاتی روز 6 خردادماه برای برپایی اردویی تدارکاتی عازم کشور چین خواهد شد.

کد مطلب 884877

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