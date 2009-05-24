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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

فرماندار نیر از کاهش چشمگیر اعتبارات عمرانی این شهرستان انتقاد کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار نیر با انتقاد از کاهش اعتبارات عمرانی این شهرستان در سال جاری گفت: این میزان اعتبار در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

ناصر آذری فر ظهر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نیر اظهار داشت: هم اکنون سهم اعتبارات عمرانی اختصاصی شهرستان نیر از محل تملک داراییهای سرمایه ای استان 30 میلیارد ریال اعلام شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاصی عمدتا صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای مصوبات سفر استاندار اردبیل خواهد شد، افزود: این اعتبارات در مقایسه با حجم گسترده پروژه های عمرانی در حال اجرا و برنامه های سال جاری این شهرستان بسیار ناچیز است.

فرماندار نیر با درخواست از مدیران ارشد استان برای افزایش اعتبارات عمرانی این شهرستان تصریح کرد: بی شک با این رقم اختصاصی، بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی شهرستان نیر به حالت تعطیل در خواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به محرومیت تاریخی شهرستان نیر اضافه کرد: برای جلوگیری از رکود فعالیتهای عمرانی منطقه، باید در اعتبارات اختصاصی به این شهرستان تجدید نظر شود.

آذری فر همچنین با بیان اینکه در 40 ماهه گذشته 126 پروژه با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده است، ابراز داشت:در حال حاضر 23 پروژه عمرانی و شهری دیگر نیز با اعتباری بیش از 500 میلیارد ریال در این شهرستان در حال اجرا است.
 
در پایان این جلسه اعضاء کمیته برنامه ریزی این شهرستان با تشریح اولویتها و نیازهای عمرانی منطقه، برای جلوگیری از تعطیلی بخش قابل توجهی از پروژه های در دست اجرا نسبت به افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان نیر تاکید کردند.

کد مطلب 884879

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