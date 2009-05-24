نتانیاهو اسرائیل را به سمت بی ثباتی و تزلزل می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، زیپی لیونی در یک برنامه تلویزیونی گفت: مدیریت بد و عدم توانایی بنیامین نتانیاهو برای اتخاذ تصمیمات درست ضعف اسراییل است؛ او در سفر به واشنگتن تنها به فکر بازگشت به اسراییل بود که می توانم بگویم با اتخاذ تصمیمات اشتباه هیچ ثباتی در اسراییل وجود نخواهد داشت.

وزیرامورخارجه سابق رژیم اسرائیل گفت: نتانیاهو با رد طرح دو دولتی فرصت تاریخی اسراییل را در سفر به واشنگتن از دست داد و موقعیت ما را در یک حالت بی ثباتی و تنزل قرار داد.

پیش از این گروههای فلسطینی با اشاره به مامور شدن "بنیامین نتانیاهو" رییس حزب لیکود برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سیاست وی همراه با تندروی و خشونت زیاد است.

شیخ "نافذ عزام" از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: سیاست رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها مبتنی بر تنگنا قراردادن، محاصره و کشتار مردم فلسطین است و با انتخابات نتانیاهو روند سازش به خواب عمیقی فرو خواهد رفت.