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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

به مدت 5 شب ؛

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

مراسم سوگواری و عزاداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه 4 خرداد تا روز جمعه 8 خرداد همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در حسینیه امام خمینی قدس سره الشریف برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق معمول همه ساله مراسم سوگواری و عزاداری سرور زنان عالم ام ابیها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی از شب اول تا شب پنجم جمادی الثانی مصادف با روز دوشنبه 4 خرداد 1388 تا روز جمعه 8 خرداد 1388 همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در حسینیه امام خمینی قدس سره الشریف برگزار می گردد.
کد مطلب 884882

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