قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان امضا شد/ انتشار اعلامیه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پایان اجلاس سه جانبه که بین کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان برگزار شد از به امضا رسیدن اعلامیه تهران بین سه کشور خبر داد و گفت: مثلث پاکستان، افغانستان و ایران یک مثلث بی بدیل و بی نظیر در کل جهان است و سه کشور دارای حوزه فرهنگی و تمدنی مشترکی هستند.

وی ادامه داد: امروز منطقه ما تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار دارد و تنها عاملی که می تواند مشکلات سه کشور را حل و فصل کند بازگشت به توانمندیهای سه ملت و تکیه به نقاط مشترک و سازماندهی همکاری عمیق و پایداری است.

احمدی نژاد تاکید کرد: اعلامیه تهران حاوی نکات بسیار مهمی است و در واقع یک توافق جدید و اعلام یک اراده قاطع برای همکاری های همه جانبه در جهت منافع سه ملت است که زمینه های گوناگون مشارکت و همکاری به خوبی و صراحت در آن بیان شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد : گامهای اولیه برای اجرای این توافقات در جلسه مشترک طراحی و تصمیم گیری شد و به لطف خداوند و با اراده مسئولان سه کشور ، گفتگوها ، رایزنی ها و همکاری ها روز به روز به گسترش و تعمیق روابط کمک خواهد کرد.

در ابتدای این نشست خبری آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از حضور در این اجلاس ابراز خرسندی کرد و گفت: در سایه علقه ها و پیوندهای مشترک تاریخی دور هم جمع شده ایم تا بتوانیم از پتانسیل مشترک برای مبارزه با افراط گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر بهره بگیریم تا زمینه برای رشد نسل های آتی فراهم گردد و ما می توانیم از همکاری های را به نتیجه برسانیم.

زرداری همچنین افزود: پاکستان همواره متعهد است تا این رویکرد را دنبال کند و امروز مباحثات خوبی در رابطه با مکانیسم هایی که برای آینده می توانیم داشته باشیم انجام شد.

رئیس جمهور پاکستان خاطرنشان کرد: در زمینه های همکاری های سه جانبه می توانیم امیدهای جدیدی را برای مردم خود فراهم کنیم تا نسل های آینده میراث دار ما باشند و ما اکنون گام مهمی را برای آن میراث برداشته ایم.

در ادامه حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز گفت: هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان نیاز به برگزاری چنین نشستی داشتند چرا که این سه کشور مشکلات عدیده و نیازهای زیادی دارند.

کرزای افزود: اگر ما سه کشور به حل مشکلات خود بپردازیم فرصت های بزرگی در آینده برای ما بوجود خواهد آمد و نسل های آینده ما شاید از کاری که امروز می کنیم آینده بهتری داشته باشند.

در پایان این نشست سه جانبه توافقنامه نهایی کردن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بین رئیس شرکت ملی نفت ایران و همتای پاکستانی وی به امضا رسید همچنین بیانیه چارچوب همکاری های بین الدولی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بین روسای جمهور دو کشور امضا شد.