همه لبنانی ها در سنگر مقاومت قرار بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ "عبدالامیر قبلان" از همه لبنانی ها خواست متحد و یکپارچه شوند و در سنگر مقاومت قرار گیرند وهیچ فرقی میان مسلمان و مسیحی و مخالف و موافق قائل نشوند.
وی ابراز عقیده کرد : روز 25 می، روز بزرگی برای کشور و امت ما به شمار می رود که توانستیم پیروزی حق بر باطل را محقق کنیم و نام کشورمان را در حافظه طلایی تاریخ ثبت کنیم.
شیخ قبلان گفت : وقتی متحد و یکپارچه شدیم و نشانه های پیروزی،عزت و کرامت را نصب العین خود قرار دادیم، اسرائیل
شکست خورد و در خاک لبنان مغلوب شد، زیرا رزمندگان لبنانی با صبر و ثبات خود، یک پیروزی درخشان و قاطعی بر تجاوزگری اسرائیل محقق کردند.
وی همچنین با تبریک عید مقاومت و آزادی به مردم لبنان تاکید کرد : تاریخ روز پیروزی را با حروف طلایی ثبت خواهد کرد تا پیروزی ها در حافظه امت باقی بماند.
نایب رئیس مجلس شیعیان لبنان در آستانه سالگرد آزادی جنوب از اشغالگری رژیم صهیونیستی، از قشرهای مختلف مردم و همه گروههای لبنانی خواست همگی در سنگر مقاومت قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ "عبدالامیر قبلان" از همه لبنانی ها خواست متحد و یکپارچه شوند و در سنگر مقاومت قرار گیرند وهیچ فرقی میان مسلمان و مسیحی و مخالف و موافق قائل نشوند.
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