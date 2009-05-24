همه لبنانی ها در سنگر مقاومت قرار بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ "عبدالامیر قبلان" از همه لبنانی ها خواست متحد و یکپارچه شوند و در سنگر مقاومت قرار گیرند وهیچ فرقی میان مسلمان و مسیحی و مخالف و موافق قائل نشوند.



وی ابراز عقیده کرد : روز 25 می، روز بزرگی برای کشور و امت ما به شمار می رود که توانستیم پیروزی حق بر باطل را محقق کنیم و نام کشورمان را در حافظه طلایی تاریخ ثبت کنیم.



شیخ قبلان گفت : وقتی متحد و یکپارچه شدیم و نشانه های پیروزی،عزت و کرامت را نصب العین خود قرار دادیم، اسرائیل

شکست خورد و در خاک لبنان مغلوب شد، زیرا رزمندگان لبنانی با صبر و ثبات خود، یک پیروزی درخشان و قاطعی بر تجاوزگری اسرائیل محقق کردند.



وی همچنین با تبریک عید مقاومت و آزادی به مردم لبنان تاکید کرد : تاریخ روز پیروزی را با حروف طلایی ثبت خواهد کرد تا پیروزی ها در حافظه امت باقی بماند.