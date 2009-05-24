580 بیمار روانی در کرمان در نوبت دریافت مستمری قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمود منصوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: هم اکنون 632 بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی کرمان قرار دارند و بهزیستی به منظور کمک به بیماران روانی مزمن علاوه بر پرداخت مستمری به این بیماران روانی که سرپرست خانواده نیز می باشند به این افراد توسط حوزه امور اجتماعی کمکهای مالی پرداخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 580 بیمار روانی مزمن در سطح استان در نوبت برای دریافت مستمری می باشند.

وی با اشاره به اینکه مرکز گلستان سلامت مرکز شبانه روزی نگهداری از بیماران روانی مزمن است، افزود: در این مرکز قریب 180 بیمار روانی مزمن بطور شبانه روزی و 50 نفر بصورت حرفه آموزی روزانه تحت پوشش بهزیستی می باشند.

منصوری همچنین در خصوص تیمهای سیار خدمات رسانی به این بیماران اظهار داشت: 3 تیم سیار در سطح استان مشغول ارایه خدمات توانبخشی تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در منزل به بیماران روانی مزمن می باشند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کمکهای موردی دیگر به این گروه از جامعه هدف بهزیستی را شامل کمکهایی از قبیل هزینه های درمان، بیمه، کمک هزینه تحصیلی به فرزندان این بیماران و تعمیر مسکن دانست.

وی یاد آور شد: در سال جاری در صورت تخصیص اعتبار از سوی کشور می توان بیماران روانی بیشتری را تحت پوشش قرار داد اما در غیر این صورت با توجه به کمبود اعتبارات و نیازهای فراوان این بیماران و خانوادهایشان امکان تحت پوشش قرار دادن بیمار جدید وجود ندارد.

