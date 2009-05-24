برنامه جامع صادرات گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در کارگروه صادرات استان افزود: برای تهیه و تنظیم این برنامه جامع نیاز به همکاری و تعامل بیشتر متولیان و دستگاههای مختلف هستیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته صادرات استان نسبت به سالهای قبل رشد داشته و باید با تهیه برنامه جامع این میزان در سال جاری گسترش یابد.

استاندار گلستان نیز گفت: زیرساختها در توسعه تجارت خارجی نقش مؤثری دارند و توسعه مراکز صنعتی، تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب از دیگر نکاتی است که باید تولیدکنندگان استان به آن توجه کنند.

یحیی محمودزاده افزود: باید علاوه بر فراهم کردن بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در استان، شرایط حضور تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان بخش صنعت، تعاون، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع دستی را در بازارهای جهانی فراهم شود.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، باید ضمن افزایش سطح دانش و آگاهی تجار و تولید کنندگان، نمایشگاههایی در داخل و خارج از کشور برگزار و بازارهای هدف مورد مطالعه قرار گیرد.

به گفته مححموزاده، باید کالاها با آگاهی از فرهنگ، سلایق و نیاز مشتریان تولید و صادر و در این زمینه بازرایابی و نیازسنجی شود.

استاندار گلستان بیان داشت: به زودی یک هیئت از آستاراخان روسیه به استان سفر می کند که در این سفر ضمن مذاکره با مسئولان استانی و فعالان اقتصادی از چند پروژه صنعتی و توانمندیهای تولیدی، صادراتی و گردشگری استان بازدید و تفاهمنامه ای جهت توسعه همکاریها امضاء می شود.