رضایی حقاً فرزند راستین امام و حامی ولایت و خادم ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله راستی کاشانی درپاسخ به پرسش انتخاباتی جمعی ازفضلا و شاگردان خود وجمعی از مومنین تاکید کرد : دکتر محسن رضایی حقاً فرزند راستین امام و حامی و پیرو ولایت فقیه و خادم ملت مسلمان ایران بوده و در جهت سعادت و بهروزی ملت ایران، تلاشگر و کوشا می باشد.



در متن پرسش انتخاباتی جمعی از فضلا و شاگردان حضرت آیت الله راستی کاشانی و جمعی از مومنین از ایشان آمده است : از آنجایی که آقای دکتر محسن رضایی در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی نموده و نامزد شده اند و از سالیانی دورچه قبل وچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حضرت عالی ارتباط و همراهی داشته اند، خواهشمندیم که شناخت خود را از ایشان بیان فرمایید.

پاسخ آیت الله راستی کاشانی به پرسش مکتوب مذکور بدین شرح است : همانطور که اشاره نموده اید، شناخت و آشنایی ایشان با اینجانب سالیانی طولانی و قریب به چهل سال، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. در این فرصت کوتاه و با حال حقیر، زمان بیان نیست که مفصل است و مجال دیگری می طلبد.

اجمالاً فرزند عزیزم جناب آقای محسن رضایی از مبارزین فعال و خدوم نهضت اسلامی ملت مسلمان ایران می باشد، مبارزات و اقدامات عظیم و بی باکانه و خطیر ایشان در جهت پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی فراموش نمی شود. حضور ایشان در بعد از پیروزی انقلاب در جهت تقویت و حفظ و تداوم آن به خصوص در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهم و بی بدیل است.

نقش ایشان در فرماندهی سپاه و دفاع مقدس و پیروزی ها و سرافرازی رزمندگان دلاور اسلام و ایران به همراه سایر فرماندهان و دلاورمردان، در پرتو هدایت و فرامین حضرت امام قدس سره قابل چشم پوشی نیست و آشکار می باشد.به واقع محسن رضایی در مبارزه و جهاد از مجاهدین جان بر کف و آماده و با رشادت تمام در خدمت انقلاب و نظام اسلامی بوده و هستند.

آنچه که مهم است و از خصلت های ارزشی و برجسته ایشان می باشد، التزام عملی و دینی و پایبندی ایشان به احکام شرعی و اسلامی و مذهب حقه جعفری و تعهد ایشان است لذا در این سالیان طولانی و جهاد و حرکت مستمر، ارتباط ایشان با روحانیت و مرجعیت و ولایت فقیه پیوسته و توجه به مشروعیت اعمال و کارهایشان است که به آن اهتمام داشته اند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مستمر با اینجانب ارتباط داشته و در تنظیم شرعی و دینی کارهای خود دقت داشتند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارتباط خود را با ولایت فقیه و مرجعیت و حوزه حفظ نموده و حرکت در مسیر ولایت فقیه و تبعیت از آن را داشته اند.

توجه و اهتمام به ارتباط سپاه با ولایت فقیه و حضور نمایندگان رهبری در این نهاد و تحکیم بنیانهای عقیدتی و اخلاقی و معنوی سپاه، از اقدامات نیک و از تلاشها و کوششهای مجدانه ایشان است.

الحمدلله با مطالعات پیوسته و تحصیل در رشته اقتصاد و حضور در عرصه های مختلف ایران اسلامی و شرکت در تنظیم برنامه و سیاست های نظام، به امور جامعه وبرنامه های اقتصادی و رفاهی برای ملت مسلمان اهتمام وتوجه دارند.حضور موفق و مثبت ایشان در مسئولیت های خطیر نظام اسلامی و تدبیر و مدیریت و فرماندهی نیروهای انقلاب، کوله باری از تجربه و موفقیت را برایشان به ارمغان آورده است که باید از آن استفاده شده و مردم ایران غنیمت شمرده و قدر بدانند.

به هرحال با این خدمات وتوفیقات بزرگ وشایستگی ها و لیاقت ها، محسن رضایی حقاً فرزند راستین امام و حامی و پیرو ولایت فقیه و خادم ملت مسلمان ایران است و در جهت سعادت و بهروزی ملت ایران تلاشگر و کوشا می باشد.

اینجانب در این مدت ایشان را به صدق و صفا و خلوص و سلامت نفس و خدمت و تلاش در جهت رضایت حق تعالی و اهل بیت معصومین سلام الله علیهم اجمعین یافته ام.همین حضور در میدان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، گویای نیت صادق و خلوص و عزم خدمت و نگاهبانی از دستاوردهای نظام اسلامی و استمرار خط امام می باشد که گفتنی ها در این مورد بسیار و حال حقیر و زمانِ کوتاه، اجازه بیان آن را نمی دهد. باشد تا زمانی دیگر.

با توجه به حضور درعرصه های مختلف نظام اسلامی واثبات توانایی و مدیریت، اینجانب دکترمحسن رضایی را برای مسئولیت خطیر ریاست جمهوری اسلامی ایران سزاوار و شایسته می دانم.

از خدای منان خواهانم که ما را از سربازان راستین حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء قرار دهد و ملت مسلمان ایران را به تکلیف خویش راهنمایی فرماید.