  1. بین الملل
  2. سایر
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

آمار تلفات ارتش آمریکا در عراق به چهار هزار و 299 تن رسید

آمار تلفات ارتش آمریکا در عراق به چهار هزار و 299 تن رسید

منابع امنیتی عراق اعلام کردند: با کشته شدن تعداد دیگری از نظامیان آمریکا در روزهای اخیر ، میزان تلفات ارتش این کشور در عراق به چهار هزار و 299 تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همچنین وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تعداد سربازان مجروح ارتش آمریکا در عراق را 31 هزار و 285 تن اعلام کرد که در مقایسه با آمارهای پیشین 18 زخمی افزایش یافته است و تعداد شهروندان کشته شده عراقی به 100 هزار و 546 تن رسیده که در مقایسه با آمارهای گذشته 238 کشته افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش آوریل سال 2007 بدترین ماه از نظر تلفات برای نیروهای انگلیسی بوده است و طی ماه آوریل 2007 ،12 سرباز انگلیسی در بصره کشته شدند که بدترین ماه برای نیروهای انگلیسی بوده است.

کد مطلب 884910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها