مبارزه با محمدی برایم یک افتخار است

مسعود اسماعیل پور دارنده مدال برنز وزن 60 کیلو گرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر پس از بازگشت از رقابتهای قهرمانی آسیا روزی دو جلسه زیر نظر پدرم در مازندران تمرین می کنم تا در رقابتهای انتخابی تیم ملی بهترین نتیجه را بدست آورم.

دارنده مدال طلای جوانان جهان گفت: سید مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک 2008 پکن بعنوان یک کشتی گیر بزرگ در این وزن در دنیا شناخته می شود و این برای من یک افتخار است که برای تصاحب دوبنده تیم ملی با او مسابقه بدهم.

وی گفت: برای تمامی رقبایم در رقابتهای انتخابی تیم ملی احترام قایلم و امیدوارم با توجه به دیدگاه بسیار مثبت کادر فنی تیم ملی شایسته ترین افراد صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای قهرمانی جهان شوند.

رقابتهای انتخابی تیم ملی اواخر خردادماه در تهران و رقابتهای جهانی 4 و5 مهرماه در دانمارک برگزار خواهد شد.