هنوز تیمی به هیئت فوتبال مراجعه نکرده است / طرح زوج و فرد برای ثبت قراردادها

مهدی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن رد خبر ثبت نکردن قرارداد بازیکنان تیم‌های تهرانی در مدت زمان آغاز فصل نقل و انتقالات گفت: من از ساعت 10 که کار هیئت و نقل و انتقالات به صورت رسمی آغاز می شود تا ساعت 19 در خدمت تمام تیم ها هستم و حتی در صورت هماهنگی مسئولان تیم‌ها و آسایش آنها و بازیکنانشان، حتی بیش از این زمان هم در هیئت فوتبال می مانم.

وی ادامه داد: برخلاف اخبار مطرح شده، تا این لحظه هیچ باشگاهی برای عقد قرارداد بازیکنانش به هیئت فوتبال تهران مراجعه نکرده است که پشت درهای بسته بماند. قطعا اگر باشگاهی به هیئت فوتبال مراجعه کند ما با آن باشگاه تعامل کامل را انجام می دادیم زیرا وظیفه داریم در خدمت باشگاه‌های تهرانی باشیم و شرایط لازم را برای سهولت در انجام کارهای آنها فراهم سازیم.

دبیرهیئت فوتبال استان تهران با بیان اینکه آقای شهبازی تا حدود 6 ماه پیش وظیفه نقل و انتقالات را درهیئت فوتبال استان تهران برعهده داشته اما پس از تغییرات بوجود آمده در این هیئت، این سمت به وی سپرده شده است، تاکید کرد: بر اساس اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال، قرارداد بازیکنان تیم‎‌ها طبق آئین نامه پیشین ثبت خواهد شد، مگر اینکه تغییری در آئین نامه صورت گیرد و این تغییر رسما به هیئت فوتبال اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: قصد دارم برای سهولت در عقد قرارداد بازیکنان و ممانعت از شلوغی هیئت در زمان ثبت قراردادها، به مسئولان پیشنهاد دهم که تیم‌های سایپا و پرسپولیس در روزهای فرد و تیم‌های استقلال و راه آهن در روزهای زوج به هیئت فوتبال برای ثبت قرارداد بازیکنان خود مراجعه کنند.

انوری در پایان با بیان اینکه مسئولان هیئت فوتبال تهران تمام تلاش خود را انجام می دهند تا فوتبال این استان را از حالت رکود خارج و تغییراتی اساسی و بنیادی در فوتبال این استان پهناور ایجاد کنند، گفت: مهمترین طرحی که در این زمینه پیش رو داریم، اجرای طرح آسیا ویژن است که از روز جمعه و با حضور نمایندگان فیفا، در تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.