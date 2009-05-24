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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۷

انصاریفرد خطاب به آذری:

امیدوارم نماینده شایسته‌ای در آسیا باشید/ تحول ذوب آهن محصول مدیریت خوب است

امیدوارم نماینده شایسته‌ای در آسیا باشید/ تحول ذوب آهن محصول مدیریت خوب است

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری در پیامی قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در رقابت‌های جام حذفی را به ‌مسئولان باشگاه، کادرفنی و بازیکنان این تیم تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد امروز در پیامی که آن را به باشگاه ذوب آهن اصفهان ارسال کرد، قهرمانی این تیم در رقابت‌های جام حذفی، نائب قهرمانی در لیگ برتر و صعود این تیم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را تبریک گفت.

در بخشی از این پیام که خطاب به سعید آذری مدیرعامل این باشگاه نوشته شده، آمده است:" آرزو دارم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بتواند نماینده شایسته ای برای فوتبال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا باشد و بتواند از اعتبار فوتبال باشگاهی کشور در آن مسابقات دفاع کند."

در ادامه پیام مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری ضمن تبریک به مدیریت، کادرفنی و تک تک بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن به خاطر نتایج بسیار خوب آنها در رقابت‌های فصل گذشته، آمده است:"متحول شدن باشگاه ذوب آهن اصفهان محصول مدیریت خوب آقای آذری است و امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد."

پس از قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در رقابت های جام حذفی، سعید آذری در رختکن تیم راه آهن حضور یافت و ضمن خسته نباشید به مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم، از شعارهایی که اندکی از تماشاگرنماها در این دیدار بیان کردند، عذرخواهی و برای تیم راه آهن آرزوی موفقیت کرد.

تیم راه آهن شهرری در فینال رقابت های جام حذفی ابتدا تیم ذوب آهن را با نتیجه یک بر صفر در تهران از پیش رو برداشت اما در دیدار برگشت با نتیجه 5 بر یک مغلوب این تیم شد، تا از کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها بازماند.

کد مطلب 884916

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