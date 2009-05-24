فتح خرمشهر نشان داد پیروزی نتیجه قطعی ایستادگی است

به گزارش خبرنگارمهر، میرحسین موسوی بعدازظهر یکشنبه با حضور در جمع خانواده شهدا و ایثارگران در محل فرهنگسرای بهمن تهران با گرامیداشت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت : آثار این روز را ما هنوز در صحنه سیاسی خود شاهد هستیم.

نخست وزیر دوران 8 سال دفاع مقدس با اشاره به دیدار روسای سه قوه با بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر تصریح کرد: خوشحالی و سروری که در آن روز در چهره امام خمینی (ره) دیدم هیچگاه ندیده بودم و شور و حال آن روز در بین مردم خرمشهر را نمی توانم وصف کنم.

موسوی افزود: شما در آن روز ارزشهایی را درخرمشهر و دفاع مقدس می دیدید و می دیدید که چگونه نیروهای نظامی ما در بر لشکرهای به شدت مسلح و مورد حمایت غرب پیروز شدند . آن چیزی که واقع ما را پیروز کرد اسلحه های ما نبود . همانطور که امام گفتند خرمشهر را خدا آزاد کرد. نیروهای مسلح ما از خودگذشتگی کردند و خود را فدا کردند و خدا به دست آنها خرمشهر را آزاد ساخت .

وی با بیان اینکه آثار و برکات فتح خرمشهر تنها به عنوان مقدمه پیروزیهای بعدی ما و بیدار شدن ملت ما نبود، گفت: آثار این پیروزی امروز در امنیتی است که با وجود خاورمیانه حساس و شلوغ و پر از فتنه و آتش در کشور خود شاهد هستیم .

موسوی با بیان اینکه قبل از انقلاب در کشور ما ترسی مقابل هجوم‌های بیگانه وجود داشت، گفت : علت آن این بود که در سالهای گذشته و قبل از انقلاب سابقه پیروزی نداشتیم و همواره ترس از مقاومت در ملت بود و این ترس بزرگترین آفت برای کشور است ، ملتی که بترسد و کشوری که خوف داشته باشد قطعا آسیب پذیر است و حداقل آن این است تا سرزمین آن را جدا نکنند این طمع را دارند که او را وادار به دادن امتیاز کنند.

وی افزود: پس از فتح خرمشهر آنچه درملت ما بوجودآمد فروخفتن ترس از مرگ بود . ملت متوجه شد که بر سر منافع اصلی خود می تواند بایستد اگرچه ممکن است این ایستادگی هزینه بردار باشد اما می داند پیروز است.

موسوی با بیان اینکه هنوز تاریخ خرمشهر به خوبی بیان نشده که نشان دهد با چه امکانات اندکی این مقاومت صورت گرفت ، یادآور شد: به تبع این مقاومت این بحث در خارج از مرزها گسترش یافت که این ملت بیدار شده و ترسی برای مبارزه و پرداخت هزینه ندارد. آنچه از همه مهمتر است این است که کسانی که در عرصه بین الملل طمع و رقابت دارند احساس کنند با کشوری روبرو هستند که برای مقاومت اراده دارد.

وی ادامه داد : تردید نداردم که پس از جنگ تحمیلی بارها در برابر دشمنان و تهدیدات آنان قرا ر دشتیم اما آنچه بازدارنده و اصل بوده است سابقه فتح خرمشهر و اثار آن درتاریخ ملت ما بوده است. کسانی که اندیشه حمله به ایران را داشتند قطعا درمحاسباتشان این نکته را دریافتند که چگونه در خرمشهر و سایر عملیاتها ایستاده اند و حضور همین روحیه قطعا حالت بازدارندگی داشته و هنوز دارد.

میرحسین موسوی سابقه فتح خرمشهر را بزرگترین پشتوانه برای نیروهای مسلح دانست و گفت: این سابقه بزرگترین پشتوانه برای ملت ایران در صحنه های بین المللی بوده است.وی گفت دفاع مقدس یک امر تمام شده یا خاطره نیست بلکه اثرات عمیق و گسترده آن را باید در ذهن ملت پیگیر شویم.

موسوی افزود: اگر واقعا چنین است که دفاع مقدس برای حفظ امنیت ملی ما بزرگترین سهم را داشته پاسداری و حمایت از همه نشانه هایی که به این مقاومت اشارت دارد از جمله حرمت به خانواده شهداو خاطرات و عقبه ها نیز جزو وظایف اصلی حکومت است.

وی با تاکید براینکه این خدمات جبران شدنی نیست واین خونها خریداری شدنی نیست تصریح کرد: روز سوم خرداد روز بسیاری مهمی است و همه روزهایی که به نوعی یادآور آن ایستادگی خارق العاده باشد برای کشور جنبه مثبت دارد. ما باید به فرهنگ جبهه در آن زمان رجوع کنیم و معتقدم حفظ و بهره برداری از آن حیاتی است.

میرحسین موسوی با اشاره به موشک باران تهران و دزفول و تخریب گسترده مناطق شهری گفت: در آن شرایط احساس اعتقاد همگانی مردم آنان را حفظ کرد. خانواده ها هم پشت جبهه از همان روحیه ای برخوردار بودند که رزمندگان در جبهه ها داشتند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت کنونی کشور درعرصه بین الملل و منطقه یادآور شد در حال حاضر کشورما در حال رقابت جدی در جهان و منطقه است که برخی از این رقابت ها خصلمانه و برخی دوستانه است اما در هر حال احتیاج به تلاش است.

موسوی ادامه داد: ممکن است ما روی منابع و توانمندی های خود حساب کنیم اما هیچ سرمایه ای قابل قیاس با فضیلت هایی نیست که ما در زمان جنگ بدست آوردیم اگر آن فضیلت ها را حفظ کنیم می دانیم 300 میلیارد دلار چگونه هزینه شد. آنگاه می دانیم در قبال صنف صنف وظیفه داریم و مطابق منافع کشور آن را هزینه می کنیم.

وی با تاکید براین نکته که انقلاب، جوانها را جدی می گرفت وبه آنها به چشم کودک نگاه نمی کرد گفت: انقلاب روی فهم و شعرو زنان و جوانان تکیه می کرد و به آنان اعتماد داشت ؛ این چیزی است که امروز در جامعه ما کمرنگ شده و ما به برکت یادآوری این روزها باید به گذشته برگردیم.

موسوی تصریح کرد: بسیج آن روز برآیند چنین گفتمانی بود واگر بسیج می خواهدهمان احترام را داشته باشد و چفیه او نیزهمان حرمت را داشته باشد باید به همان ارزشها برگردد.

وی تاکید کرد: ملت ما نمی خواهد فقط در خاطرات و گذشته بماند، خصوصیت ملت ما این است که با حفظ گذشته به آینده بنگرد.

موسوی تصریح کرد: ما فرد متحجر عقب مانده و گذشته گرا نمی خواهیم.