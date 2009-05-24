کناره گیری هدایتی از پرسپولیس پس از نشست با علی آبادی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در در نشستی که امروز با محمد علی آبادی داشت به طور رسمی از ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس کناره گیری کرد. وی که امید بسیاری داشت حتی بخش کوچکی از سهام باشگاه پرسپولیس به وی واگذار شود پس از آنکه از اظهار نظر برخی مسئولان ورزش و خارج از ورزش متوجه شد این امر محقق نخواهد شد، امروز رسما کناره گیری اش از این باشگاه را اعلام کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این نشست گفت: این جلسه برای درددل و تشکر از حسن نیت آقای علی آبادی برگزار شد که بنده توفیق یک فصل خدمت در پرسپولیس را داشتم. اما با توجه به صعود قریب الوقوع استیل آذین به لیگ برتر تصمیم گرفتم از پرسپولیس کناره گیری کنم.

هدایتی در پاسخ به این سوال که چطور شد امروز به این نتیجه رسیدید گفت: طی روزهای گذشته متوجه شدم بنا بر هر دلیلی امکان یا اراده ایی از سوی مسئولان برای واگذاری حتی بخش کوچکی از سهام پرسپولیس به این جانب وجود ندارد. بنابراین مصلحت خودم دیدم که در جهت تقویت استیل آذین و حضور پرقدرت این تیم در لیگ نهم از پرسپولیس بروم.

وی در پاسخ به این پرسش که تصور نمی کنید در چنین شرایطی کناره گیری شما به پرسپولیس در آستانه بازی با بنیادکار لطمه بزند گفت: من یک پرسپولیسی هستم و عاشق هواداران این تیم و باشگاه مردمی. همین جا از همه هواداران پرسپولیس حلالیت می طلبم و از اینکه نتوانستم در فصلی که در خدمت شان بودم یک جام قهرمانی را برای پرسپولیس کسب کنم حلالیت می خواهم . اما با توجه به امیدی که در لیگ قهرمانان آسیا داریم برای نشان دادن حسن نیتم از همه بازیکنان می خواهم با قدرت در دیدار با بنیادکار حضور پیدا کنند. بنده هم در ورزشگاه حاضر خواهم شد و در میان تماشاگران به تشویق تیم محبوبم خواهم پرداخت.

هدایتی در ادامه تاکید کرد: برای اینکه حسن نیتم را ثابت کنم که شرایط را درک می کنم امروز و پس از نشست با آقای علی آباید بخشی از مطالبات بازیکنان رات طبق وعده ای که داده بودم پرداخت کردم.

وی ادامه داد: اگر در طول فصل این تصمیم را نگرفته بودم تنها به این خاطر بود که نمی خواستم رفیق نیمه راه برای هواداران باشم. ماندم و یک فصل حسن نیتم را ثابت کردم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که اگر شرایط واگذاری سهام به شما به عنوان عضوی از مردم فراهم شود آیا حاضر به بازگشت هستید گفت: من عاشق هواداران پرسپولیس هستم و اگر یک روز اراده ای برای عملی شدن واگذاری بخش کوچکی از سهام به بنده وجود داشته باشد حتما در خدمت پرسپولیس خواهم بود.

حسین هدایتی در مورد صعود استیل آذین به لیگ برتر و حمایت مسئولان استان تهران نیز گفت: ان شالله صعود به لیگ برتر بزودی اتفاق خواهد افتاد . همین جا از مسئولان استان تهران ، استاندار محترم ، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس می خواهم که دعوت ما را بپذیرند و روز 11 خرداد با حضور در ورزشگاه تختی در جشن صعود ما شرکت کنند و حمایت های معنوی خود را از تیم استیل آذین دریغ نکنند. همچنین از جوانان تهرانی می خواهم که آنها هم ما را تنها نگذارند ودر جشن صعود استیل آذین به عنوان باشگاه صدرصد حصوصی تهران شرکت کنند.