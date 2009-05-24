نوجوانان ایران قهرمان جهان شدند / کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان(انتخابی المپیک 2010 نوجوانان در سنگاپور) دقایقی پیش دیدار گروه A دسته 94+ کیلوگرم با جدال 10 وزنه بردار پیگیری شد که طی آن بهادر مولایی با مجموع 345 کیلوگرم عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را از آن خود کرد و در همین دسته اصغری خواه دیگر ملی پوش کشورمان با مجموع 327 کیلوگرم نایب قهرمان شد.

بر اساس این گزارش، مولایی با مهار وزنه های 155 و 190 کیلوگرم و مجموع 345 کیلوگرم به سه مدال طلای یکضرب ، دو ضرب و مجموع اولین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان دست یافت و بر سکوی اول جهان ایستاد.

اصغری خواه دیگر وزنه بردار این دسته کشورمان نیز با مهار وزنه 146 کیلوگرم در حرکت یکضرب،181کیلوگرم در دوضرب و مجموع 327 کیلوگرم 3 مدال نقره را بدست آورد .

در پایان این دوره از رقابتها تیم ملی کشورمان با 543 امتیاز قهرمان جهان شد و تیمهای ملی وزنه برداری روسیه و چین به ترتیب با 534 و 504 امتیاز نایب قهرمان و سوم شدند.

نتایج کامل رقابتها به شرح زیر می باشد:

دسته 50 کیلوگرم:

یانتوآ لو از چین/ یکضرب: 93 کیلوگرم/ دوضرب: 120 کیلوگرم/ مجموع: 213 کیلوگرم

کیم توان تانه از ویتنام/ یکضرب:91 کیلوگرم/ دوضرب: 116 کیلوگرم/ مجموع: 207 کیلوگرم

فنگساتون دینگسنان ازتایلند / یکضرب: 85 کیلوگرم/ دوضرب: 113 کیلوگرم/ مجموع: 198 کیلوگرم

دسته 56 کیلوگرم:

ژیونگ چن از چین/ یکضرب: 122 کیلوگرم/ دوضرب: 140 کیلوگرم/ مجموع: 262 کیلوگرم

اسمبت مارگریان از ارمنستان/ یکضرب:100 کیلوگرم/ دوضرب: 138 کیلوگرم/ مجموع: 238 کیلوگرم

سوماریانتو از اندونزی / یکضرب: 105 کیلوگرم/ دوضرب: 132 کیلوگرم/ مجموع: 237 کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم:

ژونگ هوانگ از چین / یکضرب: 125کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 286 کیلوگرم

کیم ایگور از قزاقستان / یکضرب: 125 کیلوگرم/ دوضرب: 146 کیلوگرم/ مجموع: 271 کیلوگرم

پیپا آرتیوم ازماداگاسکار / یکضرب: 118 کیلوگرم/ دوضرب: 145 کیلوگرم/ مجموع: 263 کیلوگرم

محمد اصغری نژاد / یکضرب: 107 کیلوگرم/ دوضرب: 128 کیلوگرم/ مجموع: 235 کیلوگرم- یازدهم

دسته 69 کیلوگرم:

دیمیتری خومیاکوف از روسیه / یکضرب: 130کیلوگرم/ دوضرب: 154 کیلوگرم/ مجموع: 284 کیلوگرم

محمد بگالیف از ازبکستان / یکضرب: 127 کیلوگرم/ دوضرب: 154 کیلوگرم/ مجموع: 281 کیلوگرم

چانگ میونگ سونگ از کره / یکضرب: 121 کیلوگرم/ دوضرب: 147 کیلوگرم/ مجموع: 268 کیلوگرم

عباس زارعی / یکضرب: 118 کیلوگرم/ دوضرب: 145 کیلوگرم/ مجموع: 263 کیلوگرم- پنجم

دسته 77 کیلوگرم:

ایگور کلیمانوف از روسیه / یکضرب: 135کیلوگرم/ دوضرب: 176 کیلوگرم/ مجموع: 311 کیلوگرم

یربول میرمانوف از قزاقستان / یکضرب: 136 کیلوگرم/ دوضرب: 165 کیلوگرم/ مجموع: 301 کیلوگرم

نایلخان نبی اف / یکضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 157 کیلوگرم/ مجموع: 287 کیلوگرم

امین زارعی / یکضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 167 کیلوگرم/ مجموع: 286 کیلوگرم-مدال برنز یکضرب(چهارم)

دسته 85 کیلوگرم:

آبراگین برسانوف از قزاقستان / یکضرب: 150کیلوگرم/ دوضرب: 178 کیلوگرم/ مجموع: 328 کیلوگرم

الکساندر زایچکوف از قزاقستان / یکضرب: 140 کیلوگرم/ دوضرب: 176 کیلوگرم/ مجموع: 316 کیلوگرم

سعید محمدپور از کشورمان/ یکضرب: 142 کیلوگرم/ دوضرب: 174 کیلوگرم/ مجموع: 316 کیلوگرم

دسته 94 کیلوگرم:

لو شان از چین / یکضرب: 148کیلوگرم/ دوضرب: 170 کیلوگرم/ مجموع: 318 کیلوگرم

سعید سیار از ایران / یکضرب: 137 کیلوگرم/ دوضرب: 167 کیلوگرم/ مجموع: 304 کیلوگرم

گالیمبک تلووف از قزاقستان/ یکضرب: 135 کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 296 کیلوگرم

هادی علیزاده از ایران / یکضرب: 125 کیلوگرم/ دوضرب: 162 کیلوگرم/ مجموع: 287 کیلوگرم(مدال برنز دوضرب-چهارم)

دسته 94+ کیلوگرم:

بهادر مولایی ازایران/ یکضرب: 155 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 345 کیلوگرم

غلامرضااصغری خواه ازایران / یکضرب: 146کیلوگرم/ دوضرب:181 کیلوگرم/ مجموع: 327کیلوگرم

کارن مارتیروسیان از روسیه / یکضرب: 145 کیلوگرم/ دوضرب: 175 کیلوگرم/ مجموع: 320 کیلوگرم