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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

وزنه برداری نوجوانان جهان/

نوجوانان ایران قهرمان جهان شدند / کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز

نوجوانان ایران قهرمان جهان شدند / کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز

ملی پوشان وزنه برداری کشورمان با کسب 543 امتیاز و 14 مدال طلا، نقره و برنز مقتدرانه عنوان قهرمانی اولین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان(انتخابی المپیک 2010 نوجوانان در سنگاپور) دقایقی پیش دیدار گروه A دسته 94+ کیلوگرم با جدال 10 وزنه بردار پیگیری شد که طی آن بهادر مولایی با مجموع 345 کیلوگرم عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را از آن خود کرد و در همین دسته اصغری خواه دیگر ملی پوش کشورمان با مجموع 327 کیلوگرم نایب قهرمان شد.

بر اساس این گزارش، مولایی با مهار وزنه های 155 و 190 کیلوگرم و مجموع 345 کیلوگرم به سه مدال طلای یکضرب ، دو ضرب و مجموع اولین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان دست یافت و بر سکوی اول جهان ایستاد.

اصغری خواه دیگر وزنه بردار این دسته کشورمان نیز با مهار وزنه 146 کیلوگرم در حرکت یکضرب،181کیلوگرم در دوضرب و مجموع 327 کیلوگرم 3 مدال نقره را بدست آورد .

در پایان این دوره از رقابتها تیم ملی کشورمان با 543 امتیاز قهرمان جهان شد و تیمهای ملی وزنه برداری روسیه و چین به ترتیب با 534 و 504 امتیاز نایب قهرمان و سوم شدند.

نتایج کامل رقابتها به شرح زیر می باشد:

دسته 50 کیلوگرم:
یانتوآ لو از چین/ یکضرب: 93 کیلوگرم/ دوضرب: 120 کیلوگرم/ مجموع: 213 کیلوگرم
کیم توان تانه از ویتنام/ یکضرب:91 کیلوگرم/ دوضرب: 116 کیلوگرم/ مجموع: 207 کیلوگرم
فنگساتون دینگسنان ازتایلند / یکضرب: 85 کیلوگرم/ دوضرب: 113 کیلوگرم/ مجموع: 198 کیلوگرم

دسته 56 کیلوگرم:
ژیونگ چن از چین/ یکضرب: 122 کیلوگرم/ دوضرب: 140 کیلوگرم/ مجموع: 262 کیلوگرم
اسمبت مارگریان از ارمنستان/ یکضرب:100 کیلوگرم/ دوضرب: 138 کیلوگرم/ مجموع: 238 کیلوگرم
سوماریانتو از اندونزی / یکضرب: 105 کیلوگرم/ دوضرب: 132 کیلوگرم/ مجموع: 237 کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم:
ژونگ هوانگ از چین / یکضرب: 125کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 286 کیلوگرم
کیم ایگور از قزاقستان / یکضرب: 125 کیلوگرم/ دوضرب: 146 کیلوگرم/ مجموع: 271 کیلوگرم
پیپا آرتیوم ازماداگاسکار / یکضرب: 118 کیلوگرم/ دوضرب: 145 کیلوگرم/ مجموع: 263 کیلوگرم
محمد اصغری نژاد / یکضرب: 107 کیلوگرم/ دوضرب: 128 کیلوگرم/ مجموع: 235 کیلوگرم- یازدهم

دسته 69 کیلوگرم:
دیمیتری خومیاکوف از روسیه / یکضرب: 130کیلوگرم/ دوضرب: 154 کیلوگرم/ مجموع: 284 کیلوگرم
محمد بگالیف از ازبکستان / یکضرب: 127 کیلوگرم/ دوضرب: 154 کیلوگرم/ مجموع: 281 کیلوگرم
چانگ میونگ سونگ از کره / یکضرب: 121 کیلوگرم/ دوضرب: 147 کیلوگرم/ مجموع: 268 کیلوگرم
عباس زارعی / یکضرب: 118 کیلوگرم/ دوضرب: 145 کیلوگرم/ مجموع: 263 کیلوگرم- پنجم

دسته 77 کیلوگرم:
ایگور کلیمانوف از روسیه / یکضرب: 135کیلوگرم/ دوضرب: 176 کیلوگرم/ مجموع: 311 کیلوگرم
یربول میرمانوف از قزاقستان / یکضرب: 136 کیلوگرم/ دوضرب: 165 کیلوگرم/ مجموع: 301 کیلوگرم
نایلخان نبی اف / یکضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 157 کیلوگرم/ مجموع: 287 کیلوگرم
امین زارعی / یکضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 167 کیلوگرم/ مجموع: 286 کیلوگرم-مدال برنز یکضرب(چهارم)

دسته 85 کیلوگرم:
آبراگین برسانوف از قزاقستان / یکضرب: 150کیلوگرم/ دوضرب: 178 کیلوگرم/ مجموع: 328 کیلوگرم
الکساندر زایچکوف از قزاقستان / یکضرب: 140 کیلوگرم/ دوضرب: 176 کیلوگرم/ مجموع: 316 کیلوگرم
سعید محمدپور از کشورمان/ یکضرب: 142 کیلوگرم/ دوضرب: 174 کیلوگرم/ مجموع: 316 کیلوگرم

دسته 94 کیلوگرم:
لو شان از چین / یکضرب: 148کیلوگرم/ دوضرب: 170 کیلوگرم/ مجموع: 318 کیلوگرم
سعید سیار از ایران / یکضرب: 137 کیلوگرم/ دوضرب: 167 کیلوگرم/ مجموع: 304 کیلوگرم
گالیمبک تلووف از قزاقستان/ یکضرب: 135 کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 296 کیلوگرم
هادی علیزاده از ایران / یکضرب: 125 کیلوگرم/ دوضرب: 162 کیلوگرم/ مجموع: 287 کیلوگرم(مدال برنز دوضرب-چهارم)

دسته 94+ کیلوگرم:
بهادر مولایی ازایران/ یکضرب: 155 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 345 کیلوگرم
غلامرضااصغری خواه ازایران / یکضرب: 146کیلوگرم/ دوضرب:181 کیلوگرم/ مجموع: 327کیلوگرم
کارن مارتیروسیان از روسیه / یکضرب: 145 کیلوگرم/ دوضرب: 175 کیلوگرم/ مجموع: 320 کیلوگرم

کد مطلب 884920

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