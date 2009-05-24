تشدید تدابیر امنیتی در کاظمین/ دستگیری سرکرده شبکه زنان انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای واحد مبارزه با تروریسم یک زن مظنون به هدایت شبکه زنان انتحاری را در بغداد دستگیر کردند.



این زن مظنون است که هسته مسئول جذب و آماده سازی زنان انتحاری برای انجام عملیات انتحاری را رهبری می کرده است.



تشدید تدابیر امنیتی در کاظمین



پایگاه خبری ایپا نیز از تشدید تدابیر امنیتی در شهر مقدس کاظمین با هدف حفظ امنیت زائران این مکان مقدس خبر داد.



بر اساس این گزارش،دستگاههای امنیتی 100 گیت الکترونیکی را برای بازرسی افراد در نزدیک ورودیهای حرم امام موسی کاظم (ع) نصب کرده اند و همچنین دوربین هایی برای کنترل در ورودیهای اصلی نصب شده است.



بسیاری از شهروندان عراقی این اقدامات را برای جلوگیری از حملات تروریستهای تکفیری به این مکان مقدس و زائران عتبات عالیات موثر دانسته اند.



خبر دیگر اینکه نیروهای عراقی موفق به دستگیری چهار فرد در استان واسط در جنوب بغداد شدند که گمان می رود وابسته به شبکه القاعده باشند.