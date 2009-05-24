به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل‌ با 6/22 واحد کاهش به 9 هزار و 19 واحد رسید. شاخص بازاراول امروز با توقف بر روی عدد هفت هزار و 327 واحد 29 واحد کاهش را در پرونده خود ثبت کرد. اما شاخص بازار دوم با 2/44 واحد افزایش به 13 هزار و 527 واحد رسید. شاخص صنعت هم در پایان معاملات بازار سهام با توقف بر روی عدد شش هزار و 970 واحد، نسبت به روز کاری پیش از آن 7/13 پله پایین تر ایستاد.

امروز ماشین‌سازی اراک با 19 میلیون و 442 هزار سهم، سایپا با سه میلیون و 558 هزار سهم در قیمت 1636 ریال، بانک تجارت با بیش از هشت میلیون و 758 هزار سهم در قیمت­های 1257، 1258، 1260 و 1256ریال، مپنا با دو میلیون و 46 هزار سهم، سرمایه‌گذاری ملی ایران با سه میلیون و 284 هزار سهم،‌ پتروشیمی اراک با 731 هزار سهم و باما با 823 هزار سهم بهترین تقاضاهای خرید را داشتند.

در مقابل این گروه ایران ترانسفو با یک میلیون و 246 هزار سهم، مخابرات ایران با شش میلیون و 59 هزار سهم، بانک سینا با سه میلیون و 767 هزار سهم،‌ نورد و قطعات‌ فولادی با 792 هزار سهم، ماشین‌آلات تراکتورسازی ایران با 229 هزار سهم،‌ سیمان داراب با 299 هزار سهم، سیمان بجنورد با 403 هزار سهم، مس شهید باهنر با 971 هزار سهم، سرمایه‌گذاری مسکن با 488 هزار سهم و سایپا با 552 هزار سهم در قیمت 1637 هزار ریال بهترین عرضه‌های فروش را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز تالار بورس داروسازی‌ ابوریحان، فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌، ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌، کربن‌ ایران‌، باما، کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌، توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌، کابل‌ البرز، صنایع‌ آذرآب‌ و مدیریت‌پروژه‌های‌نیروگاهی‌ بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که گروه‌صنعتی‌بوتان‌، فراورده‌ های‌ نسوزایران‌،کاشی‌ اصفهان‌، خوراک‌ دام‌ پارس‌، حق‌تقدم سرمایه‌گذاری‌‌توس‌گستر، سیمان‌هگمتان‌، نیروترانس‌، پتروشیمی‌ خارک‌، صنایع‌گالوانیزه‌فجرسپاهان‌ و شیشه‌ و گاز بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.