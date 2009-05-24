قهرمانی وزنه برداران نوجوان در جهان حاصل سه سال کار شبانه روزی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان ضمن بیان این مطلب گفت: از ابتدای حضورم در راس فدراسیون وزنه برداری نگاه ویژه ای به بحث آموزش و پشتوانه سازی در این رشته داشتم چرا که معتقدم هیچ رشته ورزشی بدون آموزش صحیح و پشتوانه سازی به اهداف خود نمی رسد.

وی ادامه داد: طی این مدت سالها تجربه مدیریتی خود را در اختیار وزنه برداری قرار دادم تا ضمن ایجاد همدلی برای اهالی این ورزش که برای همه آنها احترام قائلم بتوانیم پرچم ایران را بارها در عرصه های بین المللی توسط پولادمردان ایران به اهتزاز در آوریم.

افشارزاده ضمن قدردانی از دعای خیر مردم و حمایت های مسئولین سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: من ضمن خسته نباشید به تمام اعضای تیم ملی، کادر فنی و همکارانم در فدراسیون وزنه برداری این عنوان قهرمانی را به ایران و ایرانیان تقدیم می نمایم.

وی در ادامه گفت: بعد از قهرمانی ملی پوشان بزرگسال کشورمان در رقابتهای آسیایی قزاقستان که پس از 10 سال بدست آمد، حال نوجوانان ایران برای اولین بار سکوی جهانی را برای ایران عزیز بدست می آورند و از خداوند متعال خواستارم تا جوانانمان نیز در تیرماه بر سکوی قهرمانی جهان بایستند تا ثابت شود که خواستن توانستن است و خداوند نیز خود آگاه بر تمامی کارهاست.

دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان در پایان گفت: بارها گفته ام که وزنه برداری روی ریل موفقیت قرار گرفته و خوشحالم که در سال روز پیروزی ملت ایران در فتح خرمشهر چنین خبر خوشی به ملت همیشه سرفراز ایران داده ایم. خوشبختانه وزنه برداری ثابت کرد که در المپیک 2012 لندن و همچنین بازیهای آسیایی گوانگ جو می تواند دل مردم ایران را شاد کند.