کشته و زخمی شدن 229 نفر در درگیریها در پایتخت سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در طی دو هفته گذشته آمار تلفات در سومالی به علت درگیری ها به 150 نفر رسیده است.

همچنین هزاران نفر از ساکنان موگادیشو پایتخت سومالی، به علت افزایش درگیریها میان شورشیان و نیروهای دولتی از این شهر فرار کردند.

طرفداران دولت سومالی در هفته گذشته کنترل یک سوم شهر موگادیشو را از دست دادند و شورشیان توانستند این منطقه را تحت تصرف خود درآورند. نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.

مخالفان دولت تاکنون کنترل بخش عمده مناطق جنوبی موگادیشو، مقر وزارت دفاع، ورزشگاه و یکی از خیابان‌های اصلی نزدیک کاخ ریاست جمهوری را در اختیار گرفته اند.