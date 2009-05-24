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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۵۶

اختصاصی مهر /

نام فوتبالیست دوپینگی اعلام شد

نام فوتبالیست دوپینگی اعلام شد

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ ضمن اعلام نام فوتبالیست دوپینگی شاغل در یکی از تیم های لیگ برتر وی را به مدت دو سال از کلیه فعالیت های رسمی ورزشی محروم کرد.

احمد هاشمیان رئیس کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: سعید بیات بازیکن تیم فوتبال ابومسلم به دنبال اثبات اقدام به دوپینگ به استناد بند 4/1 ماده 19 آئین نامه ملی کنترل دوپینگ فدراسیون فوتبال، به مدت دو سال از کلیه فعالیت های رسمی در ورزش محروم شد. 

هاشمیان اضافه کرد: طبق آئین نامه این بازیکن ظرف مدت 3 روز فرصت دارد تا درخواست استیناف خود را نسبت به رای کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ارائه و طی 7 روز کاری مستندات و مدارک خود را به دبیر شورای استیناف دوپینگ تحویل دهد. 

آزمایشگاه تخصصی کلن آلمان 7 اردیبهشت ماه گذشته نتایج آنالیز نمونه گیری دوپینگ از 16 بازیکن لیگ برتر که به هفته سی وسوم مسابقات لیگ برتر فوتبال اختصاص داشت را اعلام کرد که از بین نمونه های ارسالی 15 نمونه منفی و یک نمونه مثبت اعلام شده بود.

نشست امروز کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ با حضور احمد هاشمیان ، دکتر محمود حسدی، دکتر فرزاد کوبارفر و دکتر محمود حبیبی تشکیل شد. 

کد مطلب 884937

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