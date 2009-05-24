تمرین همزمان بزرگسالان و تیم امید / حضور 23 ملی پوش در تمرین امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین عصر یکشنبه تیم ملی که از ساعت 17 آغاز شد 23 بازیکن حضور داشتند و کماکان بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی و نفرات ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس غایب بودند.

در ابتدای تمرین مطابق روزهای گذشته افشین قطبی برنامه های تمرین را برای بازیکنان تشریح کرد. در ادامه بازیکنان با دویدن نرم و کار با توپ بدنهای خود را گرم کردند. پس از آن تمرین با انجام حرکات کششی، پاس کاری های کوتاه و ضربات با سر در 4 گروه پیگیری شد.

حسن اشجاری بازیکن ملی پوش تیم فوتبال ذوب آهن به علت آسیب دیدگی در کنار دیگر بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی تمرین نکرد و به فیزیوتراپی پرداخت.

بازیکنان تیم ملی پس از پایان بخش اول تمرین که 20 دقیقه به طول انجامید به دو گروه طوسی و قرمز تقسیم شدند و فوتبال در زمینی کوچک که با یک دروازه بزرگ و 4 دروازه کوچک محصور شده بود به بازی فوتبال پرداختند.

هدایت تیم قرمز در این تمرین بر عهده افشین قطبی بود و تیم طوسی را نیز " بیوتر " برعهده داشت. پس از پایان این بخش تمرین که 30 دقیقه به طول انجامید مدافعان از دیگر بازیکنان جدا شدند و به مدت 25 دقیقه زیر نظر بیوتر دستیار هلند قطبی به تمرین اختصاصی پرداختند.

دیگر بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی مقابل یکی از دروازه ها به مرور کارهای تاکتیکی و شوت زنی پرداختند. تمرین آنها 5 دقیقه زودتر از مدافعان به اتمام رسید. این تمرین زیر نظر افشین قطبی دنبال شد.

* بیش از 20 تماشاگر برای تماشای تمرین امروز تیم ملی به زمین شماره یک کمپ تیم های ملی آمده بودند.

* دقایقی ابتدایی تمرین امروز تیم ملی زیر بارش باران برگزار شد.

* بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن که روز گذشته در کنار ملی پوشان تمرین نکرده بودند از امروز در مراحل آماده سازی تیم ملی شرکت کردند.

* دو گروه فیلمبرداری مستند سازی از شبکه های دو و سه سیما برای گفتگو با بازیکنان و مربیان تیم ملی در کمپ تیم های ملی حاضر شده بودند. سئوالات آنها بیشتر جنبه غیر فوتبال داشت.

* افشین قطبی در پایان تمرین امروز تیم ملی باز هم در جمع تماشاگران حضور یافت و به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت.

* تمرین تیم فوتبال امید ایران نیز در کنار ملی پوشان بزرگسال کشورمان در زمین شماره 2 کمپ تیم های ملی برگزار شد.

* در دوره جدید تمرینات تیم فوتبال امید 33 بازیکن حضور داشتند که زیر نظر غلام پیروانی و دیگر مربیان این تیم به تمرین پرداختند.

* محسن مسلمان بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن و ابراهیم زاده و نصرتی بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از غایبان تمرین امروز تیم فوتبال امید ایران بودند. تمرینات این تیم به مدت 2 ساعت پیگیری شد.

* حمید علی عسگر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس نیز در تمرینات تیم فوتبال امید ایران شرکت داشت اما به علت مصدومیت تنها به تمرین اختصاصی پرداخت.

* محمد مومنی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان مهمان ویژه تمرین امروز تیم امید بود. منصور پورحیدری سرپرست تیم ملی نیز دقایقی در محل تمرین امیدهای فوتبال ایران شرکت کرد.

پورحیدری سرپرست تیم ملی در حاشیه تمرین امروز این تیم اعلام کرد: بازیکنان ملی پوش شاغل در لیگ امارات تا ظهر فردا به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد.