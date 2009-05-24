بسیاری خواهان نجات از اردوگاه اشرف هستند/ دخالت منافقین در ترورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراقی"الدار"،"بتول سلطانی" ازدولت عراق خواست افشاگری وی را به عنوان مدرکی مبنی بر دست داشتن گروهک منافقین در اقدامات تروریستی در نظر بگیرد.



این عضو سابق گروهک منافقین گفت سازمان از زمان آغاز فعالیت وی در اردوگاه اشرف، وی را مجبور به طلاق از همسرش کرد و کودکانش را به عنوان گروگان حفظ کرد تا راه را به روی هر گونه تلاش برای فرار وی ببندد.



سلطانی از طرفهای ذیربط خواست برای نجات فریب خوردگانی که خواهان ترک اردوگاه اشرف و جدایی از گروهک منافقین هستند،دخالت کنند.وی تاکید کرد : بسیاری از اعضای این گروهک خواهان فرار از اردوگاه اشرف هستند و به کمک نیاز دارند.



این سرکرده سابق منافقین فاش کرد : این سازمان(گروهک منافقین) به طور مستقیم در سرکوب عراقی ها در دهه نود میلادی در جریان انتفاضه شعبانیه 1991 و جنایات بسیار دیگری مشارکت داشت و پس از سرنگونی رژیم صدام اقدام به آموزش جوانانی برای انجام عملیات کشتار و انفجار در داخل عراق کرد.



محافل حقوقی،اعترافات سلطانی را که بیش از دودهه به عنوان عضو ارشد برای گروهک منافقین فعالیت می کرد به مثابه مدارک قاطع و غیر قابل خدشه ای که دستگاه قضایی عراق در محاکمه اعضای این گروهک از آن بهره می برد،قلمداد کردند.



اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث،جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.