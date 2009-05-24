بخشی از تهدیدات نتیجه دیپلماسی ناقص ما بوده است / ایران فقیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی عصریکشنبه با حضور درمسجد خاتم النبیین(ص) شهرری درجمع مردم این منطقه، شهرری را شهری تمدنی و سومین شهر مذهبی کشور خواند و گفت: سهم مردم شهرری در دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک سهم فراموش نشدنی است.

وی احساس امنیت در کشور را ناشی از خون شهیدان دانست وگفت: گاهی با نگاه به عظمت به کشور خود به منابع نیروی انسانی و منابع طبیعی توجه می کنیم اما حقیقت این است که آنچه عظمت یک ملت را می سازد مسئله فضیلت ها و اخلاق است. مسئله ارزشهایی است که مردم حاضرند جان خود را به خاطر آن نثار کنند. یک کشور اگر این ویژگی ها را نداشته باشد کشور کوچکی است باید توجه کنیم که اهمیت کشور ما به خاطر برخورداری از این فضیلت هاست.

میرحسین موسوی گفت: جایگاه ایثارگری و سرچشمه این فضیلت هاو آنجا که این فضیلت ها متولد می شوند و انسانها از جان و مال خود برای حفظ ملت و دین می گذرند محلات جنوبی شهرها و همین شهرری است.

وی تاکید کرد: امروز درجهان پر از آشوب شاهد مشکلات خاورمیانه هستیم و ما در کانون یک منطقه آتشفشان از لحاظ بحران هستیم آنچه ما را از این بحران حفظ می کند روحیه ای است که در انقلاب متولد و در خرمشهر خود را نشان داد و این در محلات جنوبی وجود دارد .هر خطری که متوجه کشور شود اولین نیروها همین مردم هستند ومعتقدم امنیت امروزی ایران ناشی ازروحیه ای است که در این مناطق شاهد آن بودیم.

داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تهدیدات علیه کشور خاطرنشان کرد: طمع های زیادی به کشور ما می شود که شاید بخشی از این تهدیدها به خاطر سیاست خارجی ناقص ما بوده است.

میرحسین موسوی با اشاره به مطرح شدن بحث حمله نظامی به ایران در زمان بوش خاطرنشان کرد: در آن دوره با تکرار حمله نظامی به ایران قبح حمله نظامی را شکسته بودند و دلیل اینکه هیچگاه جرات نکردند علیرغم فضاسازی هایی که کرده اند مقاصد خود را عملی کنند این بود که سابقه دفاع مقدس و خاطره فتح خرمشهر وخاطره بسیجیان، رزمندگان و ارتش دلاور ما را در ذهن داشتند و این برای کشور سرمایه است. هنوز آن روحیه ها و آن کسانی که در آن دوران جانبازی کردند در کشور ما وجود دارد. اگر این خلقیات و روحیات در کشور وجود داشته باشد باقی مسائل سیاسی و اقتصادی را راحت تر حل می کنیم ما با تکیه بر این ارزشها مشکلات خود را حل می کنیم.

وی با اشاره به تنگناهها و کمبودهای دوران جنگ یادآور شد: زمانی در شرایط جنگ برای واردات شیرخشک به 7 میلیون دلار نیاز داشتیم ونتوانستیم برای شیربچه ها این میزان شیرخشک را وارد کنیم که این موجب شد تا مردم برای خرید شیر پاستوریزه صبح ها درصف های طولانی می ایستادند. در همان زمان عده ای از وضع موجود احساس نارضایتی می کردند و در مقابل عده ای تاکید داشتند که باید تحمل کنیم زیرا جنگ است.

میرحسین موسوی افزود: اما هیچ گاه صبر مردم و سهم مردم از این زاویه محاسبه نشده است. اگر در آن زمان درآمدهای کم در شرایطی جنگی می توانست کشور را اداره کند در شرایط کنونی هم اگر دولت ها صداقت داشته باشند و مردم دورنمای روشنی از آینده داشته باشند .یقینا با 300 میلیارد دلار بهتر می شود کشور را اداره کرد اما در شرایط فعلی ما از نیروهای پرورش یافته در دوران سخت و جنگ استفاده نمی کنیم و از مدیران خوب استفاده نمی کنیم.

وی به موضوع اشتغال جوانان و آمار بالای بیکاری اشاره و خاطرنشان کرد: می بینید که بیکاری چه بلایی بر سر جوانان می آورد. بارها تکرار کرده و می کنیم 25 درصد تورم یعنی کوچک شدن سفره های مردم، یعنی از بین رفتن سلامت مردم ، یعنی کم شدن قدرت خرید مردم. باید به این مسائل بپردازد. باید با ایجاد اعتماد بین خود و مردم این مسائل را حل کند. کارهای دولت باید طبق برنامه باشد نباید بر اساس سیاست های من درآوردی باشد. ما مدیران خوب خود را کنار گذاشته ایم و از جوانها هم استفاده نمی کنیم ما بحث شایسته سالاری داریم نه خویشاوندسالاری.

میرحسین موسوی افزود: بنده همیشه به نیروی بیکران ملت خود اعتقاد داشته و دارم آینده کشور در تکیه به این نیروی بیکران است و راه آن آشتی با مردم و سیاست های مردمی در چارچوب علمی و قوی است.

وی ابراز امیدواری کرد با بازگشت به اصول و ارزشها و جمهوریت و اسلامیت نظام مشکلات کشور را پشت سر بگذاریم.

میرحسین موسوی با تاکید بر اینکه سرنوشت ایران فقر نیست، افزود: معنای این جمله آن است که ما امکانات داریم، سرزمین و منابع داریم و اگر فقیر هستیم این ناشی از ضعف ماست و نباید آن را به ملت وامکانات آن نسبت دهیم. این کشور غنی است و اگر مدیریت آن درست باشد همه مشکلات را حل خواهیم کرد.