ساخت پنج هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران عصر یکشنبه در مراسم عملیات اجرایی هنرستان نمادین آغاز ساخت این مراکز درساری گفت: باید با کمک همه دستگاه های اجرایی و با استفاده از کمیسیون ماده 5 فضای مناسب تری برای مدارس در نظر گرفته شود.

سید محمد کریمی تصریح کرد: 100 هزار نفر از مردم شهر ساری در 600 هکتار بافت فرسوده زندگی می کنند که در صورت استفاده درست از این مکان ها بخش اعظم مشکلات شهری حل خواهد شد.

وی افزود: مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور در سازمان های مختلف به خوبی در حال پیگیری و اجراست .

استاندار مازندران با بیان اینکه کشور ما هم اکنون نیازمند تکنیسینهای ماهر است، گفت: دانش آموزان فارغ التحصیل هنرستان ها می توانند با دریافت وام خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا مباحث آموزشی را کاربردی کنند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم گفت: از محل اعتبارات تخریب و بازسازی در استان مازندران تا کنون هزار و 400 کلاس درس احداث شد.

عبدالوحید فیاضی افزود: 5 مدرسه شبانه روزی ، تجهیز مدارس به کارگاه ها و تجهیزات فنی و حرفه ای و IT از جمله مصوبات سفر رییس جمهور به استان مازندران است .

وی تصریح کرد: هنرستان های 8 کلاسه فنی و حرفه ای ساری و بابل هر کدام با 2 هزار و 300 متر مربع در سه طبقه ساخته می شوند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: در ساماندهی مهر ماه 120 واحد آموزشی جدید تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

عبدالوحید فیاضی افزود: هنرستان های فنی و حرفه ای نور ، فریدونکنار و چالوس با کلاس درس در هزار و 882 متر مربع احداث می شوند.

وی تاکید کرد: برای احداث این 5 هنرستان چهار میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات تخریب و بازسازی مصوب دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان مازندران اختصاص داده شده است.

فیاضی عنوان کرد: دبیرستان 8 کلاسه ناحیه یک ساری مجهز به آزمایشگاه ، کتابخانه ، کارگاه IT ، سالن اجتماعات و نمازخانه با هزار و 900 متر مربع با 750 میلیون تومان محل اعتبارات تخریب و بازسازی در حال احداث است.