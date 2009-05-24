صدور پروانه ساختمانی متقاضیان مسکن مهر به بانکها تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی عصر یکشنبه در جلسه‌ شورای مسکن مازندران در استانداری طرح مسکن مهر را یکی از اتفاقات بسیار مهم در جهت رفع نیاز مسکن اقشار متوسط و جوانان جامعه از سوی دولت نهم دانست و گفت: در ۶ ماهه نخست سال باید تکلیف مسکن مهر استان در تمامی زمینه‌ها منجمله تأمین زمین، تسهیلات ، رفع مشکل متقاضیان مشخص و حل شود.

استاندار با تأکید بر این موضوع که صدور پروانه ساختمانی متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک‌ها سریع تر انجام شود، افزود: بعد از صدور پروانه ساختمانی، کار اجرایی باید با سرعت و کیفیت مناسب آغاز شود.

وی ضمن درخواست بررسی، نظارت و ارائه گزارش از روند اجرای پروژه ها و میزان کار انجام شده از سوی شورای مسکن اظهار امیدواری کرد: با همت ویژه مسئولان و همکاری مردم، مازندران در ۶ ماهه اول سال رتبه‌ برتر کشور در این زمینه را کسب نماید.

سید رسول رسولی، رئیس سازمان مسکن و شهر سازی مازندران نیز در این جلسه تعداد خانوارهای ساماندهی شده و معرفی شده در قالب تعاونی های مسکن مهر را 421 هزار خانوار عنوان کرد و افزود: تاکنون 38 هزار خانوار واجد شرایط مشخص شده اند.

رسولی با بیان اینکه ۶۳۸ هکتار زمین از سایر دستگاه های اجرایی مانند منابع طبیعی شناسایی و تأمین شده اظهار داشت: تاکنون 27 هزار هکتار زمین خریداری شده که ۲۴۲ هکتار از اراضی مسکن و شهرسازی تأمین شده است.

وی تعداد متقاضیان ثبت نامی از طریق اینترنت را 109 هزار نفر عنوان کرد ویادآور شد: تاکنون ۵۰۵۸ واحد ساختمانی پروانه ساخت دریافت کردند.

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی مازندران تعداد واحدهای معرفی شده به بانکها جهت اخذ تسهیلات آماده سازی را ۴۰۹۵ واحد اعلام و اظهار داشت: سه هزار و 744 واحد در مرحله‌ اجرای پی سازی و فوندانسیون قرار دارند.

وی تعداد واحدهای معرفی شده جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن مهر را سه هزار و 485 واحد اعلام کرد و افزود: ۵۴۳ واحد در مرحله اجرای اسکلت و ۴۸ واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد.

رسولی اظهار داشت: سه هزار و 407 هکتار از اراضی به مبلغ هشت هزار و 807 میلیارد ریال جهت احداث مسکن مهر در شهرهای فاقد زمین دولتی استان خریداری شد.

وی از ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد اعضاء تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی یا خیرین مسکن‌ساز و تشکل های غیر دولتی مرتبط با مسکن اجاره ای ۵ ساله خبر داد و افزود: سه هزار و 444 واحد در قالب هشت پروژه با واگذاری زمین دولتی به تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی مسکن اجاره ای ۵ ساله به متقاضیان اختصاص یافت.

رسولی تعداد کل پروژه های مسکن اجاره ای ۵ ساله را ۳۰۳ پروژه به ظرفیت چهار هزار و 507 واحد عنوان کرد و گفت: ۲۷۰۱ واحد جهت اخذ تسهیلات بانکی برای این طرح به بانک های عامل معرفی شوند.

وی با بیان اینکه قیمت اجاره و مسکن با اجرای طرح مسکن مهر در برخی از شهرها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین آمده است گفت: چهار هزار و 97 واحد جهت اخذ تسهیلات آماده سازی، سه هزار و 485 واحد جهت اخذ تسهیلات ساخت، دو هزار و 701 پروژه جهت اخذ تسهیلات اجاره ای ۵ ساله ، دو هزار و 850 پروژه جهت اخذ تسهیلات بافت فرسوده و ۴۱۳ پروژه جهت اخذ تسهیلات با فن‌آوری نوین به میزان سه هزار و 634 واحد به بانکها ی عامل استان معرفی شدند.