تاکید حزب الله بر آمادگی مقاومت برای مقابله با تجاوزات احتمالی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ" نبیل قاووق" مسئول منطقه جنوب حزب الله لبنان تاکید کرد : کشتزارهای شبعا و تپه های کفر شوبا با معادله مقاومت به لبنان بازخواهند گشت ( از اشغالگری رژیم صهیونیستی آزاد خواهند شد)

حاکمیت و کرامت دو جزء جدایی ناپذیر از هم هستند و مقاومت و مخالفان دولت فعلی (جریان هشتم مارس) توانست و موفق شد از هویت مزارع شبعا که برخی می خواستند با الحاق آن به جولان از آن چشم پوشی کنند،حمایت کند.



وی در اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای برگزاری رزمایش نظامی در پایان ماه جاری گفت : ارتش اسرائیل همچنان به برگزاری رزمایش ادامه می دهد، زیرا اسیر رعب و وحشت از اقدامات غافلگیر کننده ای است که مقاومت وعده انجام آن در هر درگیری احتمالی در آینده داده است.



شیخ قاووق افزود : ما در مرزها و تمام روستاها و شهرهای جنوب،هرگز صحنه را ترک نکرده و نخواهیم کرد و در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با تمام احتمالات تجاوزگری اسرائیل حتی با وجود در پیش بودن انتخابات پارلمانی قرار داریم،زیرا رزمندگان مقاومت اسلامی،همچنان سلاح به دست بدون توجه به شکافها و سرگرمیهای داخلی و انتخابات پارلمانی آمادگی خود را حفظ می کنند.



وی خاطر نشان کرد : مقاومت اولویت را به آزادی سرزمین و دفاع از لبنان همه لبنانی ها داده است.

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