خبر اشپیگل درباره حزب الله ساختگی و اتهامات آن بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)،"فوزی صلوخ" امروز پس از دیدار با "ولید المعلم" همتای سوری خود در دمشق تاکید کرد: اتهامات مجله اشپیگل آلمان برضد حزب الله بی پایه و اساس واطلاعاتی که این مجله منتشر کرده ، مشکوک و ساختگی است و بر هیچ قاعده و اساس قانونی و حقوقی مبتنی نیست.



صلوخ که در حاشیه سی و ششمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با خبرنگاران سخن می گفت، خاطر نشان کرد: هدف از این اتهامات بی اساس، فتنه افکنی و دودستگی میان لبنانی ها است.



وی گفت: لبنانی ها دراین زمینه هوشیار هستند و دریک صف واحد قرار دارند و خواهان شناخت حقیقتی هستند که به نفع لبنان است.



صلوخ تاکید کرد : اسرائیل همچنان حاکمیت واستقلال لبنان را با تجاوزات مستمر به حریم هوایی،دریایی و زمینی نقض می کند و از اجرای قطعنامه های بین المللی که بر ضرورت عقب نشینی این رژیم از مناطق اشغال شده لبنان (شبعا و کفرشوبا) تاکید می کند، طفره می رود.



خاطر نشان می شود مجله اشپیگل که با لابی یهودی آلمان روابط صمیمانه ای دارد؛ در گزارشی ساختگی و به دور از واقعیت مدعی شد که حزب الله عامل اصلی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بوده است.

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