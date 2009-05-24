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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۴۰

وزیر خارجه لبنان :

خبر اشپیگل درباره حزب الله ساختگی و اتهامات آن بی اساس است

خبر اشپیگل درباره حزب الله ساختگی و اتهامات آن بی اساس است

فوزی صلوخ خبر یک مجله آلمانی و اتهامات آن بر ضد حزب الله مبنی بر دخالت در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور را ساختگی و بی پایه و اساس توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)،"فوزی صلوخ" امروز پس از دیدار با "ولید المعلم" همتای سوری خود در دمشق تاکید کرد: اتهامات مجله اشپیگل آلمان برضد حزب الله بی پایه و اساس واطلاعاتی که این مجله منتشر کرده ، مشکوک و ساختگی است و بر هیچ قاعده و اساس قانونی  و حقوقی مبتنی نیست.

صلوخ که در حاشیه سی و ششمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با خبرنگاران سخن می گفت، خاطر نشان کرد: هدف از این اتهامات بی اساس، فتنه افکنی و دودستگی میان لبنانی ها است.

وی گفت: لبنانی ها دراین زمینه هوشیار هستند و دریک صف واحد قرار دارند و خواهان شناخت حقیقتی هستند که به نفع لبنان است.

صلوخ تاکید کرد : اسرائیل همچنان حاکمیت واستقلال لبنان را با تجاوزات مستمر به حریم هوایی،دریایی و زمینی نقض می کند و از اجرای قطعنامه های بین المللی که بر ضرورت عقب نشینی این رژیم از مناطق اشغال شده لبنان (شبعا و کفرشوبا) تاکید می کند، طفره می رود.

خاطر نشان می شود مجله اشپیگل که با لابی یهودی آلمان روابط صمیمانه ای دارد؛ در گزارشی ساختگی و به دور از واقعیت مدعی شد که حزب الله عامل اصلی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بوده است.
کد مطلب 884978

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