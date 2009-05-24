محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : در نشست عصر یکشنبه فراکسیون اصولگرایان مجلس مقرر شد که بیانیه ای در حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم تنظیم شود .

وی از اعلام آمار آرای موافقان این تصمیم در فراکسیون اصولگرایان خودداری کرد.



محمود احمدی بیغش نماینده شازند هم در باره جلسه امروز فراکسیون به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه 10 نفر از اعضا درباره صدور بیانیه این فراکسیون سخن گفتند و در پی رای گیری مقرر شد بیانیه ای در حمایت از احمدی نژاد صادر شود . وی نیز از ارائه آمار رای دهندگان به این تصمیم خودداری کرد .