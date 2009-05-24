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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۴

باهنر به مهر خبر داد :

فراکسیون اصولگرایان مجلس در حمایت از احمدی نژاد بیانیه می‌دهد

فراکسیون اصولگرایان مجلس در حمایت از احمدی نژاد بیانیه می‌دهد

نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس از تصمیم این فراکسیون برای صدور بیانیه ای در حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری خبر داد.

محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : در نشست عصر یکشنبه فراکسیون اصولگرایان مجلس مقرر شد که بیانیه ای در حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم تنظیم شود .

وی از اعلام آمار آرای موافقان این تصمیم در فراکسیون اصولگرایان خودداری کرد. 

محمود احمدی بیغش نماینده شازند هم در باره جلسه امروز فراکسیون به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه 10 نفر از اعضا درباره صدور بیانیه این فراکسیون سخن گفتند و در پی رای گیری مقرر شد بیانیه ای در حمایت از احمدی نژاد صادر شود . وی نیز از ارائه آمار رای دهندگان به این تصمیم خودداری کرد .

 

کد مطلب 884983

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