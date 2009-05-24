تسلیم پیام مدودف به بشار اسد توسط لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)،"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه امروز با بشاراسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد.



لاوروف روز گذشته برای شرکت در سی و ششمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی وارد دمشق شد؛ روسیه عضو ناظر این سازمان است.



نشست وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی روز گذشته در دمشق آغاز به کار کرد.

لاوروف در دیدار با بشار اسد، نامه دیمتری مدودف رئیس جمهوری روسیه را تقدیم بشار اسد کرد که این نامه مربوط به روابط دوجانبه و تحولات خاورمیانه است.



لاوروف از تمایل روسیه برای برگزاری کنفرانس ویژه خاورمیانه در مسکو برای بررسی روند به اصطلاح صلح خبر داد و بر توجه کشورش برای برقراری صلح عادلانه و فراگیر در خاورمیانه بر اساس قوانین و قطعنامه های بین المللی تاکید کرد.



بشاراسد نیز از پیشرفت در روابط سوریه و روسیه در تمام زمینه ها ابراز خرسندی کرد .وی همچنین موضع سوریه را درباره مسئله صلح تشریح و بر ضرورت آماده سازی خوب برای برگزاری کنفرانس مسکو و مشخص کردن هدف از برگزاری آن و مواضع طرفهای مرتبط با درگیری و میزان پایبندی رژیم اسرائیل به پایه های برقراری صلح عادلانه تاکید کرد.

همچنین احمد داووت اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. در این دیدار روابط دوجانبه، اوضاع مناطق فلسطین اشغالی ونقش سوریه و ترکیه در پایان دادن به اوضاع فاجعه بار مردم غزه و ترغیب گروههای فلسطینی به گفتگو برای حل مشکلاتشان بررسی شد.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز با بشار اسد دیدار کرد؛ رئیس جمهوری سوریه در این دیدار بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالیت این سازمان تاکید کرد.

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیزازجمله مقامهایی بود که با رئیس جمهوری سوریه دیدارکرد؛ اسد دراین دیدار گفت : اعراب باید به حقوق و مواضع خود پایبند باشند.